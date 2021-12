Pio e Amedeo umiliano Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Ci sono persone …”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono innamoratissimi e non lo nascondono, infatti, postano sui social tutti i loro momenti più belli, ultimamente alcune giornate trascorse a Parigi tra ristoranti extra lusso e passeggiate romantiche. In uno dei ristoranti in cui sono andati hanno avuto un problema per il quale non hanno potuto più cenare: sono arrivati in ritardo e, nonostante la prenotazione e la cena già pagata, non sono stati fatti accomodare e così la Salemi ha scritto sui social tutto quello che era accaduto loro. Il ristorante ha poi risposto che quelle sono le regole e che erano indicate molto chiaramente nella mail di conferma della prenotazione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano un anno insieme postando sui social i regali costosissimi che si sono scambiati

Ieri, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato un anno di vita insieme ed entrambi hanno tenuto a festeggiare con delle parole bellissime questo loro sentimento.

Per l’occasione, Giulia ha regalato a Pierpaolo un orologio Cartier e lui, a lei, un anello.

Pierpaolo ha scritto così sui social: “Mi piace pensare che questo sia il primo dei tanti traguardi. Con oggi tiriamo la prima linea, e se guardo indietro per rivedere ciò che abbiamo costruito, vedo le nostre esperienze, i nostri viaggi… E tutto mi rende fiero di ciò che siamo oggi. Siamo l’uno la forza dell’altro, siamo l’uno l’elemento che perfeziona l’altro. Amo questa complicità che c’è tra noi, ci rende una squadra invincibile, perché si attacca insieme e si difende insieme, tutto ciò che serve per proteggere l’amore che abbiamo sempre sognato, capace di farci emozionare ad un semplice sguardo, in qualsiasi momento. Grazie per questi primi 365 insieme, grazie per come riesci a supportarmi e sopportarmi, grazie per come ti prendi cura di me, grazie perché so che per me ci sarai sempre. Non cambiare mai! Ti amo”.

E Giulia non è stata da meno con la dedica d’amore: “In un momento in cui entrambi non cercavamo l’amore, ma forse era quello di cui avevamo più bisogno … Sono sempre più convinta che sei la persona giusta, per la prima volta so di non essere sola. Non posso immaginare il mio futuro senza di te. Tu sei il mio primo fan”.

E, ancora: “La mia famiglia è pazza di te e io mi sento parte della tua …Mi piace pensare che in un futuro, con qualche capello bianco in più, ci volteremo indietro e potremo raccontare la nostra storia ai nostri nipoti”.

Pio e Amedeo parole al veleno contro Giulia Salemi

Pio e Amedeo, in occasione di un’intervista rilasciata a SuperguidaTV hanno usato parole molto velenose contro la Salemi: “Ci sono persone che vanno al ristorante per fare un video, che dicono sempre power e parole così. Poi c’è anche chi fa la foto ma solo al dolce, che è quello che costa meno. Poi scrivono che è stata una gran cena per rivendicare uno status che non esiste. Questo è emblematico di come la cultura dell’apparire ci stia sopraffacendo. Si vive per il consenso anche a scapito della verità”.