Gf Vip, arriva Laura Freddi al posto della Bruganelli che tuona “questa decisione …”

0 SHARES Condividi Tweet

In queste ore si è molto parlato della sostituzione che tra qualche giorno ci sarà della opinionista Sonia Bruganelli che in vacanza per festeggiare il capodanno, lascerà il suo posto libero. Prima si era detto che andava via dopo la lite con Alfonso Signorini ma la moglie di Paolo Bonolis ha chiarito che lei, fino dall’inizio aveva detto agli autori che in una puntata del Grande fratello vip, quella del 3 gennaio, non ci sarebbe stata perchè in vacanza con la famiglia. E così il gossip si è scatenato su chi avrebbe preso il suo posto e, quando è venuto fuori il nome di Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis, si è detto che questa scelta era un po’ una cattiveria fatta da Signorini alla Bruganelli per le tensioni degli ultimi giorni. Vediamo cosa ha dichiarato la dirette interessata a questo proposito.

Laura Freddi ex fidanzata di Paolo Bonolis al posto di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, come aveva già detto al momento della firma del contratto nel ruolo di opinionista al Grande fratello vip non ci sarà nella prossima puntata perchè partirà con tutta la sua famiglia in vacanza e al suo posto ci sarà Laura Freddi.

Laura Freddi e Paolo Bonolis sono stati fidanzati per cinque anni, dal 1990 e il 1995 ma poi la loro storia d’amore è finita e la Freddi ha avuto modo di dire: “Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!”.

E poi Laura ha anche aggiunto: “Quando ho rivisto Paolo ad Avanti un altro gli ho chiesto: “Perché le persone dopo trent’anni ancora ci chiedono perché ci siamo lasciati?”. Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata…”. Invece, del rapporto che la Freddi ha con la Bruganelli ha svelato: “Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria”.

Il commento di Sonia Bruganelli all’arrivo al suo posto di Laura Freddi

Appena TvBlog ha fatto sapere che il posto della Bruganelli lo prederà Laura Freddi, tutti si sono chiesti come la moglie di Paolo Bonolis avesse preso questa notizia.

E allora, a spiegare come stanno le cose è intervenuta proprio la Bruganelli che, stanca di tutti i commenti ha detto la sua: “Lo abbiamo deciso insieme”. E poi a Laura Freddi le ha mandato un incoraggiamento: “Daje tutta!”.