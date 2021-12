Cristina D’Avena, il web la offende, lei risponde e umilia l’hater

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina D’avena è un volto e una voce amatissima dai più piccoli ma anche da chi oggi, suo coetaneo, ricorda con nostalgia le sigle dei più bei cartoni animati dell’infanzia degli anni 80 e 90.

Cristina D’Avena è molto apprezzata e i suoi concerti fanno il “tutto esaurito” da sempre. Ma, come al solito, sui social c’è sempre chi si diverte e prova gusto a demolire chiunque e questa volta è toccato anche alla bella e bravissima Cristina che non si è fatta per nulla intimorire ma ha risposto a tono mettendo al tappeto l’hater di turno. Vediamo cosa le hanno detto e come lei ha risposto.

Cristina D’Avena offesa sui social

Cristina D’Avena, sui social, ha voluto festeggiare insieme ai suoi numerosissimi follower, il disco d’oro che ha vinto per una delle sigle dei cartoni animati più belle: “Occhi di gatto” e ha postato una sua foto aggiungendo la seguente didascalia: “Ragazzi, mi hanno appena comunicato che il brano è stato certificato oro! Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani”.

Lei, felicissima, ha postato una foto sui social ma un’hater, donna, l’ha offesa scrivendo: “Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy?”.

E poi: “Io ‘a vec sempre ‘o cess”.

Quest’ultima frase, anche se in dialetto, è facilmente comprensibile per chiunque.

La risposta elegante ma efficace di Cristina D’Avena

Non c’è da stupirsi che sui social ci sia sempre qualcuno che si diverta a offendere e a ferire gratuitamente gli altri ma, ogni volta che accade, la sensazione di pochezza è sempre in agguato. Certamente a Cristina D’Avena questo commento non avrà fatto di certo piacere ma neppure l’ha scossa più di tanto, infatti, lei ha subito risposto con estrema eleganza così: “De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza” e poi, a seguire ha aggiunto un cuoricino e la emoticon di una faccina emozionata.

Ma la hater ha continuato riprendendo un tweet in cui un altro follower scriveva che Cristina D’avena usava ” … ogni occasione possibile pe uscire le te***”.

E ha scritto così: “Ops… qui però non ti chiamano cesso, vero Cristì? Quindi fingiamo di non aver letto”.

A quel punto Cristina D’avena non ha più risposto lasciando cadere la discussione ma i follower della cantante hanno massacrato di commenti l’hater difendendo la loro beniamina.