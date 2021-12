Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo le accuse di Nina Moric e il web la applaude

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa, sui social, Nina Moric ha postato una chat del figlio, Carlos Maria nella quale era denunciata una situazione gravissima della quale veniva accusata Belen. La bellissima showgirl argentina fino a questo momento ha mantenuto il silenzio ma ieri sui social ha detto la sua su questa vicenda che ai più è apparsa molto triste. Vediamo cosa è accaduto.

Nina Moric posta una chat del figlio Carlos Maria e accusa Belen di una condotta molto grave

Qualche giorno fa, Nina Moric ha postato sui social una chat del figlio Carlos Maria, avuto da Fabrizio Corona nella quale si leggeva così su Belen Rodriguez: “Lei voleva farmi fumare e anche bere, poi mi ha baciato sulle labbra. Belen voleva anche che baciassi mio padre, è una cretina. Vorrei andare via da qui e stare con mia madre”.

La Moric, fuori di sé, aveva commentato così: “In questo momento mi sento impotente a fermare un’ingiustizia. Però non bisogna mai fermarsi dal protestare. E mi rivolgo a te, che sei una madre come me, quindi ti chiedo perché il 23 dicembre hai fatto questo al mio bambino. Ricordati che sei una madre. Non odio, ma provo compassione, anche se devo fermare tutto questo”.

A chi l’aveva accusata di avere inventato tutto, aveva risposto: “Io una bugiarda? Odio essere chiamata così quando invece dico la verità. Ora però parlo a te che hai fatto l’abuso: sappi che a peccare sei state tu e così avrai soltanto vergogna. Devi sapere che ciò che si fa al buio, alla fine verrà alla luce. Il tempo ha un modo di mostrare i veri colori delle persone”.

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi dopo aver sentito Fabrizio Corona ha scritto così: “Fabrizio mi rassicura, e mi scrive che tutta questa storia è una scemenza”.

Belen rompe il silenzio su questa vicenda

Belen, che fino a ieri era rimasta in silenzio su questa vicenda evidentemente non volendo dare alcuna importanza, ieri, ha postato un autografo che le ha fatto la grandissima Sophia Loren e ha scritto così: “Questo è l’unico autografo che avrei mai chiesto. Sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa! Sono contenta come una bambina“.

Qualcuno ha commentato così: “Nina Moric dice che anni fa le hai chiesto un autografo perché sei una sua grandissima fan“ e Belen, riprendendo la vicenda della chat di Carlos Maria ha risposto: “Diciamo che MANCO questo è accaduto“.