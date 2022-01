Enzo Paolo Turchi al veleno contro Nathaly Caldonazzo “Io non ti ho mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6 e come sempre non sono mancati i momenti di grande tensione. Ad un certo punto della serata sembra che sia parlato di un argomento piuttosto curioso, ovvero quello del matrimonio gate. La scorsa settimana, una delle concorrenti della casa aveva detto di essere stata invitata al matrimonio di Carmen Russo, ma di avere ricevuto la telefonata direttamente da Enzo Paolo Turchi. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo, la quale sembra che con le sue dichiarazioni abbia creato un grande caos all’interno della casa.

Grande fratello vip, Nathaly Caldonazzo e le dichiarazioni su Enzo Paolo Turchi

In realtà la showgirl avrebbe detto anche dell’altro, ovvero avrebbe dichiarato di aver ricevuto poco prima di entrare nella casa, una telefonata da parte del marito di Carmen Russo. Queste affermazioni hanno in qualche modo mandato su tutte le furie Carmen, la quale ha chiesto in qualche modo che venisse fatta chiarezza al riguardo. Effettivamente, il coreografo ieri sera è entrato nella casa più spiata d’Itali per avere un confronto con Nathaly ed inevitabilmente anche con la moglie.

Il marito di Carmen Russo entra in casa e spiega le sue ragioni

Ebbene, Enzo Paolo Turchi sarebbe entrato all’interno della casa ed avrebbe avuto un confronto piuttosto acceso con Nathaly Caldonazzo, dicendo di non averla mai chiamata, ne per il matrimonio, ne tantomeno prima di entrare all’interno della casa del Grande fratello vip. “Non ti ho mai telefonato, neppure prima di entrare nella casa…Ti ho solo mandato un messaggio per sostenere Carmen…”. Queste le parole di Enzo Paolo Turchi che così ha cercato una volta e per tutte di chiarire questa vicenda piuttosto spigolosa. Poi il marito di Carmen, ha voluto spiegare ancora come è andata la vicenda del matrimonio, ovvero di aver dato il compito di fare gli inviti ad una persona di fiducia, la quale avrebbe mandato dei messaggi a diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

La spiegazione del coreografo, il faccia a faccia con la moglie

“L’invito è stato mandato a tutti, anche a gente che non conoscevamo…Ci ha pensato una persona…”. Queste ancora le parole di Enzo Paolo che ha anche mostrato i messaggi scambiati con la gieffina prima di entrare nella casa. Insomma, una smentita clamorosa che ha lasciato tutti senza parole ma ha tanto tranquillizzato Carmen, la quale ha sempre detto di aver tanta fiducia comunque in lui.