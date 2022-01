Grande fratello vip 6, Biagio D’Anelli una furia contro Katia Ricciarelli “Lei non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si torna a parlare del Grande fratello vip e nello specifico di una concorrente che in quest’ultimo periodo pare sia stata al centro delle polemiche. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, la cantante lirica che ultimamente davvero ha suscitato le reazioni di gran parte dei suoi coinquilini e non solo. Di lei se ne è parlato abbondantemente anche fuori e molti telespettatori pare che abbiano addirittura chiesto la squalifica per l’ex moglie di Pippo Baudo.

Grande Fratello vip 6, Biagio D’Anelli contro Katia Ricciarelli

In queste ultime ore, però, a parlare di lei sembra sia stato proprio lui Biagio D’Anelli, il quale è stato uno dei concorrenti del reality e pare che la sua permanenza all’interno della casa, seppur breve, abbia lasciato un segno. Ha infatti legato molto con Miriana Trevisan, con la quale sembra sia nata una storia d’amore. Il feeling tra i due è stato piuttosto evidente a tutti.

Biagio difende Miriana con un post al veleno

Proprio Miriana è stata tanto bersagliata da Katia RIcciarelli in queste settimane e pare che ad un certo punto la cantante abbia detto alla Trevisan di non essere una buona madre. Parole molto forti che inevitabilmente hanno causato lo scontro tra le due donne all’interno della casa. Sarebbe anche intervenuto Pago da fuori che ha così diffidato tutti minacciando azioni legali. Anche Biagio D’Anelli però sembra che abbia sin da subito fatto sapere di essere dalla parte di Miriana e l’ha sempre difesa in tutto e per tutto. Una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia, infatti, l’ex gieffino pare avesse scritto un post al veleno contro Katia. “Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così: in questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena. Come dissi, ne farei 800 di quarantene. Non riesco a comprendere questo accanimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece chi sostiene ancora come Katia “Tanto per lei è un numero“, credo sarebbe necessario tacere. Non ha senso parlare se parlando non si fa altro che sbagliare. Io sono qui #brutta”.

Le parole dell’ex gieffino e opinionista

Biagio ha espresso ancora una volta il suo pensiero e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo tv. “Miriana ha fatto benissimo a difendersi, perchè la Ricciarelli non può permettersi di dire “Una mamma non può fare queste cose“. Che cosa ha fatto di male? Ha baciato un uomo che l’ha rispettata e l’ha corteggiata per 28 giorni in maniera pulita e naturale“. Queste ancora le parole dell’ex gieffino, il quale ci ha tenuto poi a fare un’altra considerazione facendo un paragone con Alessandro Basciano, anche lui papà. “Una donna che ha un figlio non è libera d’amare? Alessandro Basciano ha un figlio e corteggia tre donne, eppure l’hanno fatto passare per un latin lover“. Insomma, queste ancora le sue parole.