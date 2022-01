Sonia Bruganelli una furia sugli inquilini della casa: “Anche se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere la moglie di Paolo Bonolis ma da diversi mesi anche l’opinionista del noto reality di Canale 5 ovvero Grande fratello vip. In queste ultime due puntate durante le feste natalizie, l’opinionista è stata assente la programma perché pare abbia trascorso le vacanze a Dubai insieme alla sua famiglia. E’ stata sostituita da Laura Freddi, anche lei una donna legata in qualche modo a PAolo Bonolis e sembra proprio che la showgirl abbia riscosso un grande successo. Sonia però è tornata e pare che sia tornata più agguerrita che mai. Ebbene si, la Bruganelli una volta tornata dalle vacanze sembra abbia iniziato a criticare diversi vipponi. Ma cosa ha dichiarato la nota opinionista?

Sonia Bruganelli torna da Dubai e ci va giù molto pesante contro alcuni vip

Di ritorno da Dubai sembra che la nota opinionista abbia voluto dire la sua su diversi vip a cominciare da Alessandro Basciano a finire a Sophie Codegni, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan. Ma non si è limitata solo a questo, ma Sonia ha sparato a zero anche contro Alex Belli e Delia Duran. Quest’ultima come tutti sappiamo, entrerà nella casa come concorrente la prossima puntata, ovvero venerdì 14 gennaio 2022. A riportare le dichiarazioni di Sonia, è stato Fanpage.“Bruganelli passa in rassegna tutti i concorrenti della casa, compresi i nuovi entrati, per i quali non sembra mostrare grande simpatia”. E’ questo quanto si legge sul noto sito.

Parole pesanti contro Alessandro Basciano, Sophie e Nathaly

Ed ancora su Alessandro Basciano e la sua storia con Sophie: “Ha come unica possibilità di visibilità quella di farsi una storia, sennò non è pervenuto lì dentro. Sophie non ha alcuna intenzione di farsi una storia”. La Bruganelli però se la sarebbe presa anche con Nathaly Caldonazzo, per la quale non sembra nutrire simpatie particolari. “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathaly dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta“. Queste le parole di Sonia.

Le parole al veleno contro Delia Duran, la prossima concorrente del reality

E su Delia Duran: “Poi mi contestate di dire sempre la verità in anticipo, ma io allora avevo capito in pochi secondi che l’intento di Delia era quello di entrare in casa“. L’opinionista ha anche parlato di Miriana Trevisan e di quello che è accaduto in queste settimane sostanzialmente all’interno della casa e Sonia sarebbe andata giù molto pesante.“Non credo abbia alcuna intenzione di farsi una storia con Biagio D’Anelli“. Queste le dichiarazioni di Sonia che come sempre ha dimostrato di non avere peli sulla lingua.