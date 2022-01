The voice senior, Clementino senza mezzi termini “Io ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Clementino lo conosciamo tutti per essere un noto rapper napoletano, il quale attualmente è uno dei giudici di The voice senior, il programma condotto da Antonella Clerici. In realtà, il noto rapper è dallo scorso anno giudice del programma tanto amato, ed al suo fianco troviamo artisti di un certo calibro come Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Orietta Berti. Ad ogni modo, di lui sappiamo che oltre ad essere un famoso rapper e cantante napoletano ha anche un abile talento come showman. Grazie alla sua simpatia è riuscito a conquistare davvero tanti italiani che lo seguono sempre con grande affetto non soltanto in tv ma anche sui social. In questi giorni il rapper ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv Sorrisi e canzoni, e sembra aver parlato tanto della sua vita privata e del suo lavoro.

Clementino, la confessione del rapper sul suo passato

Nella serata di venerdì 14 gennaio 2022 assisteremo ad una nuova puntata di The voice senior . COme sempre uno dei protagonisti sarà proprio lui Clementino il quale in questi giorni ha rilasciato una intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni. Sembra che nel corso della chiacchierata abbia parlato dei tanti errori commessi in passato ed abbia fatto, quindi, un’ammissione.“In passato credevo di essere un supereroe, poi sono caduto e anche di brutto, lo sanno tutti, ma sono stati errori che forse dovevano far parte di Clementino per formarlo”. Queste le parole del rapper che dice di aver tanto imparato dagli sbagli, così come in genere facciamo tutti.

Come è arrivato a The voice senior

Nel corso dell’intervista, poi, il rapper sembra abbia voluto anche spiegare il come sia arrivato ad essere giudice di questa trasmissione molto importante di casa Rai, ovvero The voice senior. Sembra che il merito sia proprio di Gigi D’Alessio.“Devo la mia presenza qui a Gigi D’Alessio. Per la musica ho avuto l’appoggio di Pino Daniele, Fabri Fibra e Jovanotti, i miei tre compari di battesimo. Nell’animazione Fiorello è il mio punto di riferimento ma la persona in carne e ossa che, televisivamente parlando, ha creduto in me è stato Giggino”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Clementino che ha così spiegato come stanno le cose.

Cosa è cambiato da ieri a oggi

Sicuramente il rapper ha fatto ben sapere di essere cambiato nel corso degli anni e soprattutto ultimamente. “Ho scoperto la chiave del lavoro e del dormire”. Questo ancora quando dichiarato dal cantante che poii ha dato a tutti appuntamento al prossimo venerdì, quando su Rai 1 verrà trasmessa la semifinale del programma di Antonella Clerici.