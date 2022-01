Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli avrebbe deciso di …

0 SHARES Condividi Tweet

Una delle protagoniste assolute di Ballando con le stelle è Selvaggia Lucarelli presente nella trasmissione come giurata. La donna infatti è spesso protagonista delle varie puntate per via della sua schiettezza che spesso la porta al centro di numerose polemiche. Nelle ultime ore però starebbe circolando la notizia secondo la quale proprio la Lucarelli sarebbe pronta a lasciare il programma condotto da Milly Carlucci. Ma sarà davvero così oppure no?

Selvaggia Lucarelli e le polemiche e discussioni a Ballando con le stelle

Tutti conoscono Selvaggia Lucarelli ovvero la celebre giornalista, scrittrice e attrice teatrale ma anche conduttrice radiofonica e commediografa che nel 2014 è entrata a far parte della grande famiglia di Ballando con le stelle. All’interno di tale programma la donna si è resa più volte protagonista di scontri con alcuni dei concorrenti, e proprio nel corso dell’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci ecco che Selvaggia Lucarelli ha avuto uno scontro abbastanza duro con Morgan.

Lo scontro con Morgan

Uno scontro a seguito del quale sono state dette delle parole molto forti e di cui si è parlato per diverse puntate oltre che in tanti programmi televisivi. Oltre che con Morgan sempre all’interno dell’ultima edizione di Ballando con le stelle la giurata Selvaggia Lucarelli ha avuto degli scontri in diretta anche con Sabrina Salerno e Federico Fashion Style. Se da una parte la Lucarelli è solita rivolgere dei complimenti ai concorrenti che secondo lei lo meritano ecco che allo stesso tempo molto spesso i suoi commenti vengono considerati provocatori o un po’ troppo duri ed è proprio per tale motivo che spesso nascono delle polemiche.

Selvaggia Lucarelli pronta a lasciare Ballando con le stelle?

Molti sono i telespettatori in attesa della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci ma proprio tale edizione potrebbe portare una novità. Infatti secondo quanto emerso nelle ultime ore, e di preciso secondo quanto dichiarato dal settimanale Vero, sembrerebbe che Selvaggia Lucarelli sia pronta a lasciare Ballando con le stelle. Il suo nome potrebbe quindi aggiungersi a quello di Sara di Vaira e Simone Di Pasquale. Ma per quale motivo Selvaggia Lucarelli potrebbe aver deciso di abbandonare il celebre programma di Rai 1? E’ questa la domanda che molti si staranno ponendo e alla quale però non è ancora possibile dare una risposta. E questo perché in realtà al momento si tratta di semplici indiscrezioni e quindi di nulla di confermato ma nemmeno smentito.