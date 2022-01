Oggi è un altro giorno, Umberto Smaila senza freni: “Nella vita ci sono … “

0 SHARES Condividi Tweet

Un’intervista molto particolare, in alcuni momenti anche emozionante, è stata quella concessa da Umberto Smaila a Oggi è un altro giorno ovvero il programma televisivo di Rai 1 condotto da Serena Bortone. L’uomo nel corso dell’intervista in questione ha infatti ripercorso alcuni momenti importanti della sua carriera ma è stato quando sono intervenuti la moglie e i figli che non è riuscito a trattenere l’emozione.

Umberto Smaila ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno è un programma di grande successo trasmesso su Rai 1 e all’interno del quale vengono ospitati di volta in volta sempre nuovi e diversi personaggi noti al pubblico. E’ questo il caso di Umberto Smaila ovvero il celebre attore, musicista, cabarettista, compositore ma anche showman e imprenditore che nel corso dell’intervista concessa a Serena Bortone ha parlato sia della sua vita privata sia del suo lavoro e dei successi legati alla sua carriera.

Il racconto sulla carriera

Umberto Smaila nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone ha parlato della carriera e nello specifico in particolar modo ha parlato di Colpo Grosso ovvero il programma televisivo andato in onda negli anni ’80 e da lui condotto. Un programma di grande successo definito però dalla Bortone “sessista” e a proposito del quale Smaila ha dichiarato “È stato un programma di rottura con tanti nostalgici. Mi hanno detto che hanno fatto una tessera telefonica con la mia faccia e le ragazze”. E sempre a proposito di Colpo Grosso ecco che Smaila ha fatto anche una rivelazione particolare su Diego Abatantuono il quale secondo quanto dichiarato dall’ attore in realtà era stato assunto come autista. “Abbiamo assunto Diego come autista, ma non aveva la patente, continuava a rimandare dicendo ‘sto facendo scuola guida’. Io guidavo e siccome eravamo in sovrappeso lui stava accanto. Noi stavamo davanti e gli altri schiacciati. Doveva fare anche il tecnico delle luci, per quello lo avevamo assunto”, queste di preciso le sue parole.

Momenti di alti e bassi per l’attore

Un momento di grande commozione Smaila lo ha vissuto nel momento in cui è intervenuta la moglie Fanny Minati al suo fianco da moltissimo tempo, più di 30 anni. L’attore ha poi concluso l’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno rivelando “Nella vita ci sono alti e bassi. Ora sono nei bassi perché per il nostro settore dell’intrattenimento va male, ho trovato conforto nella musica”.