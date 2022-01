C’è Posta Per Te, Maria De Filippi mai vista così con un ospite, in studio nessuno parla più 

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova e particolare puntata di C’è Posta per Te è andata in onda nella serata di sabato 29 gennaio 2022 e tra le storie che hanno fatto più discutere vi troviamo quella che ha visto protagonisti un uomo di nome Tommaso chiamato insieme alla compagna Michela dalle due figlie nate dal primo matrimonio ovvero due ragazze di nome Raffaella e Sara. Le parole espresse dall’uomo non sono però assolutamente piaciute alla De Filippi che ad un certo punto sarebbe sbottata contro di lui ricevendo un grosso applauso dal pubblico. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Polemica a C’è Posta per Te per la storia di Tommaso e le figlie Raffaella e Sara

Settimana dopo settimana sempre nuove storie appassionano i telespettatori che da anni con costanza e affetto seguono C’è Posta Per Te. Alcune di queste storie colpiscono in maniera positiva e altre, al contrario, in maniera negativa. Ed è questo il caso della storia con protagonista un uomo di nome Tommaso chiamato in trasmissione dalle figlie Raffaella e Sara con le quali non ha più un rapporto da bel 17 anni. L’uomo infatti dopo aver lasciato la moglie, madre delle due ragazze che ai tempi avevano solamente 2 e 6 anni, si è rifatto una vita con una donna di nome Michela dalla quale ha anche avuto un figlio che si chiama Angelo. Le due bambine sono quindi cresciute con la mamma e i nonni materni e hanno scritto a C’è Posta per Te con la speranza di riuscire a ricucire i rapporti con il padre.

La verità raccontata dalle figlie e la risposta del padre

“Papà non ci ha più chiamato, né ai nostri compleanni né quando abbiamo avuto figli, i suoi nipoti”, queste di preciso le parole espresse dalle ragazze ovvero Raffaella e Sara. In realtà nel 2018 dopo che è venuta a mancare la nonna materna Tommaso sembrerebbe aver chiamato l’ex moglie e da li sarebbero anche ripresi i rapporti con le figlie. Ad un certo punto però è successo qualcosa che ha portato di nuovo all’interruzione dei rapporti. E secondo le ragazze ad impedire che il padre avesse dei rapporti con loro sarebbe stata proprio la compagna Michela. Alle parole delle figlie però Tommaso ha replicato raccontando la sua verità. “Sono 17 anni che io cerco loro e non che loro cercano me. Tutte queste cose che ti hanno detto a me non risultano. Io pur di avere un rapporto con le mie figlie ero pure disposto a lasciare Michela. Se io voglio aprire la busta la apro, ma voi dovete dire la verità”.

Maria De Filippi contro Tommaso

A questo punto ha avuto inizio uno scambio di battute con Maria De Filippi che ad un certo punto sarebbe sbottata contro l’uomo. Maria gli ha infatti chiesto se lui vuole bene alle sue figlie e l’uomo ha risposto di si precisando però che non si comportano bene. L’uomo ha infatti continuato affermando che in realtà le figlie se ne fregano di lui ed precisando “Loro sono cattive, dicono bugie, non le ho cresciute io”. Proprio tali parole hanno subito fatto arrabbiare la conduttrice che ha voluto precisare che non è loro la colpa se a soli 2 e 6 anni sono rimaste da sole. Tommaso ha poi proseguito rivelando che in realtà il desiderio delle ragazze sarebbe quello che il padre lasciasse Michela e l’altro figlio. Ma a far infuriare la De Filippi sono state altre dichiarazioni fatte da Tommaso. Quest’ultimo ha infatti rivolto delle critiche alle figlie per avergli chiesto, in occasione dei matrimoni, dei soldi. Tali parole non sono assolutamente piaciute alla padrona di casa che ha subito replicato “Ma quando una figlia si sposa, a chi ca…o li deve chiedere i soldi se non a un padre e a una madre? A chi li deve chiedere?”. In studio tutti hanno applaudito la conduttrice mentre Tommaso ha poi deciso di chiudere la busta attirando a se parecchie critiche anche sul web.