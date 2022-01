C’è Posta Per Te, ospite Marco Bocci e la moglie Laura Chiatti sui social scrive un post da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

A C’è Posta per Te vengono trasmesse, puntata dopo puntata, sempre storie nuove e diverse tra loro. Quelle che più emozionano i telespettatori sono solitamente le storie di un regalo. E quindi storie di drammi familiari che si concludono poi con l’arrivo in studio di un personaggio famoso molto apprezzato dalla persona alla quale viene appunto fatto il regalo. Proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato 29 gennaio 2022 uno dei protagonisti di queste storie è stato l’amatissimo attore Marco Bocci a cui la moglie Laura Chiatti ha dedicato un bellissimo post sui social.

Marco Bocci a C’è Posta Per te per la storia di un regalo

Ha commosso tutti, sia coloro che erano presenti in studio sia i telespettatori a casa, la storia che ha visto protagonista la signora Rosaria chiamata nel noto programma di Canale 5 dai suoi tre figli. La donna nell’ottobre del 2020 ha perso il marito a causa di un mieloma alle ossa e da quel momento per l’intera famiglia tutto è cambiato. Rosaria ha lavorato di più per non far mancare nulla alla sua famiglia e proprio per tale motivo i figli hanno scritto al programma della De Filippi. Per poter ringraziare la madre organizzandole una bella sorpresa. Ad attendere la signora Rosaria nello studio televisivo di Canale 5 c’era infatti l’amatissimo Marco Bocci.

Le parole di Bocci per la signora Rosaria

“Un dolore non va dimenticato, va vissuto e va cavalcato per andare avanti”. Sono state queste di preciso le parole che il celebre attore e regista ha rivolto alla signora Rosaria. E ha poi continuato “Tu hai dei ragazzi stupendi, soffrite assieme ma fatevi anche forza assieme”. Bocci ha poi regalato alla donna un bracciale molto simile a quello che già aveva un tempo e che aveva perso. Ma non solo, alla signora Rosaria, che presto diventerà nonna, sono stati donati anche dei soldi.

Il post social di Laura Chiatti

Tra coloro che non hanno perso l’occasione per commentare la presenza di Marco Bocci in studio vi troviamo la bellissima Laura Chiatti, moglie dell’attore e mamma dei suoi due bellissimi bambini Enea e Pablo. Laura Chiatti ha condiviso una fotografia del marito nello studio di C’è Posta per Te e ha scritto “Sei sempre il più bello del mondo”. Parole molto dolci che lasciano ben trasparire il forte amore che ancora oggi li lega nonostante nei mesi scorsi si sia parlato di profonda crisi e addirittura di separazione. Nulla di tutto questo quindi, Marco Bocci e Laura Chiatti sono ancora felici e innamorati.