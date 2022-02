Amici, Maria De Filippi senza freni: “Ha fatto la professionista qua e poi è andata a Ballando”

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica 6 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e sembra che come sembra non sono mancati i momenti di forte emozione, ma anche qualche colpo di scena. Uno dei momenti più forti della puntata è stato quello in cui una ballerina ha lasciato la scuola ed al suo posto è arrivato un altro allievo. È stato però a tal riguardo che la conduttrice, Maria avrebbe fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato davvero senza parole. Ma di cosa si tratta? Cosa ha dichiarato la padrona di casa? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici di Maria De Filippi, puntata ricca di colpi di scena

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la puntata di Amici andata in onda domenica è stata molto interessante. Pare che come al solito, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro abbiano avuto uno scontro piuttosto acceso. I due, nonostante siano molto rispettosi l’uno dell’altro, sembra che non riescano proprio a non scontrarsi, soprattutto in puntata. Alessandra e Raimondo, infatti, in tutti questi mesi hanno dimostrato di non riuscire a trovare un punto d’incontro, quando si parla degli allievi della scuola. E’ stato riguardo questo ennesimo scontro tra i due professori di ballo che ad un certo punto Maria avrebbe fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole.

Ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

C’è stata una sfida tra Cosmary che è l’allieva della Celentano e John Erik, ballerino scelto da Veronica Peparini. E’ stata eliminata la prima. Dopo un mese di stop avrebbe dovuto ballare Mattia, un allievo di Todaro ma pare che il giovane si sia infortunato. La Celentano avrebbe avuto da ridire sul fatto che il giovane continua a rimanere all’interno della scuola senza possibilità di allenarsi da oltre un mese. Così la Celentano avrebbe proposto una sfida, facendo entrare in studio 5 ballerini di latino e tra questi la sua scelta sarebbe ricaduta su Leonardo Pini.

Le parole di Maria che lasciano tutti senza parole

A quel punto Raimondo avrebbe detto “Mario io conosco il padre, la madre, la scuola di ballo. Lo conosco da quando è piccolino”. Maria, avrebbe ribadito di conoscere la sorella ed avrebbe aggiunto “Sua sorella ha fatto la professionista di latino qua e poi è andata a Ballando con le stelle”. Lei è Giada Lini, una professionista che ha lavorato ad Amici e poi è approdata lo scorso anno a Ballando con le stelle.