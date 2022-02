La vita in diretta, Milly Carlucci senza freni: “Drusilla Foer non ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni, dopo la messa in onda della manifestazione canora più importante d’Italia, ovvero il Festival di Sanremo non si fa altro che parlare di una delle co-conduttrici che ha affiancato Amadeus in una delle cinque serate. Stiamo parlando di Drusilla Foer, che è stata una vera e propria novità in questo Festival 2022 e la cosa più interessante è che la sua presenza è stata tanto gradita. Drusilla si è distinta sul palco dell’Ariston e sembra che da quel giorno non si faccia altro che parlare di lei.

Drusilla Foer, grande successo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo

Sappiamo bene ormai, che Drusilla è un personaggio di fantasia che è stato creato da Gianluca Gori, il quale è salito sul palco dell’Ariston portando tutta la sua simpatia, allegria, ironia e freschezza. Non soltanto Gianluca si è divertito ma ha anche voluto emozionare tutti. Ad ogni modo, del suo personaggio se ne è tanto parlato anche in altre trasmissioni, come La vita in diretta nella puntata andata in onda mercoledì 9 febbraio. Sembra che a commentare in studio ci fosse la conduttrice Milly Carlucci, la quale ad un certo punto sembra abbia fatto una confessione piuttosto importante su Drusilla Foer. La conduttrice avrebbe svelato di aver per tanto tempo chiesto a Drusilla Foer di prendere parte al suo programma, ovvero Ballando con le stelle ma che fondamentalmente lei ha sempre detto di no.

Milly Carlucci su Drusilla “L’ho cercata tanto per Ballando con le stelle”

“L’ho cercata tanto per Ballando c’è stato un lungo corteggiamento perché a me è sempre piaciuta da impazzire con quest’aria molto chic e bon ton ma anche tagliente. Però alla fine c’è stato un no.” Queste ancora le parole della conduttrice di Ballando con le stelle, la quale avrebbe anche aggiunto il motivo che ha portato Drusilla a dire di no. Pare che avesse altri impegni lavorativi e nello specifico pare avesse degli spettacoli teatrali da portare avanti.

La confessione della conduttrice

“Mi è dispiaciuto non averla”, ha aggiunto Milly la quale tra l’altro ha annunciato di essere pronta per il suo nuovo programma ovvero Il cantante mascherato 3 che prenderà parte proprio domani, venerdì 11 febbraio su Rai 1. Proprio a tal riguardo, all’interno dello studio de La vita in diretta sembra che la conduttrice e Matano abbiano scherzato sul fatto che quest’ultimo possa essere uno dei personaggi di questa edizione del programma.