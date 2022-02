Zona Bianca, Bassetti ospite riceve minacce di morte sul cellulare e lascia in tutta fretta la studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata del 9 febbraio su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata del programma “Zona bianca”, alla quale ha preso parte Matteo Bassetti. Il noto infettivologo ad un certo punto è stato preso di mira ed avrebbe ricevuto delle minacce. Nel corso della diretta, infatti, sarebbe accaduto qualcosa di imprevedibile e di inaspettato ai danni proprio dell’infettivologo del San Martino di Genova.

Zona Bianca, fuori onda shock poi Matteo Bassetti abbandona lo studio

Ci sarebbe stato un fuori onda davvero scioccante sulla base del quale Bassetti avrebbe ricevuto delle minacce di morte. Questo sostanzialmente quanto dichiarato da Giuseppe Brindisi.”Matteo Bassetti è andato via perché ha ricevuto dieci minacce di morte sul telefonino. Matteo Bassetti sarà ancora ospite di Zona Bianca”. Queste le parole di Giuseppe Brindisi. Sembra che nel corso della puntata, Matteo Bassetti abbia affrontato diversi temi e nello specifico avrebbe parlato del caso di un bambino che non è stato operato al cuore in quanto i genitori pare avessero rifiutato la trasfusione di sangue da persone vaccinate. Di questo caso se ne è parlato abbondantemente nei giorni scorsi e così anche il noto infettivologo ha voluto dire la sua.

L’infettivologo affronta un tema molto delicato in puntata

“In un momento come questo e qualche medico diffonde notizie false non fa il suo mestiere. Quando noi medici facciamo studi scientifici li facciamo in accordo con gli statistici”. Questo quanto dichiarato ancora da Bassetti nel corso della puntata, esprimendo il suo punto di vista al riguardo. Purtroppo però, come abbiamo già avuto modo di anticipare, ad un certo punto sarebbe accaduto qualcosa di incredibile, un fuori onda che ha destato tanta preoccupazione. Durante la puntata il medico avrebbe ricevuto delle minacce di morte sul suo telefonino, che lo ha fatto parecchio agitare e preoccupare, tanto da decidere di lasciare lo studio.

Minacce di morte per l’infettivologo

Non è di certo la prima volta che accade questo, visto che anche alcuni mesi fa il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San martino di Genova era stato destinatario di offese e insulti arrivate per lo più da attivisti contrari al vaccino. A raccontare ciò è stato proprio lui pubblicando sul suo profilo social la foto di una scritta piuttosto minacciosa nei suoi riguardi. “A morte Bassetti“, è questo quanto si legge su un mezzo pubblico, un autobus dell’Amt di Genova.