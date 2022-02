Pomeriggio 5, Alex e Delia nella bufera, il negoziante che ha dato loro le fedi dice: “Le rivoglio indietro”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai da tanti mesi non si fa altro che parlare di Alex Belli e della sua storia d’amore con la modella venezuelana Delia Duran. Proprio all’interno del programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso si è parlato della coppia e ad intervenire è stato, tramite un videomessaggio, colui che ha donato loro le fedi per il matrimonio. Il negoziante in questione è apparso abbastanza arrabbiato e ha rivolto alla coppia una particolare richiesta. Esattamente, di cosa stiamo parlando?

La polemica legata alle fedi nuziali di Alex Belli e Delia Duran

Diversi sono gli argomenti affrontati all’interno di Pomeriggio Cinque e nello specifico viene dato spazio anche agli argomenti legati al GF Vip 6. Proprio di recente ad essere i protagonisti della discussione sono stati Alex Belli e Delia Duran e le fedi nuziali a loro regalate da un negoziante. Proprio quest’ultimo sembrerebbe essere abbastanza arrabbiato e per tale motivo, tramite un videomessaggio, avrebbe rivolto un appello alla coppia ovvero quello di restituire le fedi. “Delia e Alex si sono sposati e prima di sposarsi sono andati a scegliere le fedi. Cosa è accaduto? Questo signore che ha regalato le fedi a loro ora è arrabbiato”, queste nello specifico le parole espresse dalla conduttrice prima di far vedere ai telespettatori il videomessaggio con protagonista il negoziante sopracitato.

Il videomessaggio del negoziante che ha regalato le fedi ad Alex e Delia

“Ho avuto il piacere di conoscere Alex e Delia perché si sono presentati nel mio negozio per comprare le fedi. La personalizzazione è stata realizzata con i nomi, la data del matrimonio e il simbolo dell’infinito. Ci hanno invitato al matrimonio, così abbiamo deciso di regalare a loro le fedi”. Queste di preciso le parole con cui il negoziante ha iniziato il suo intervento rivelando però di essere particolarmente arrabbiato per il fatto che ad oggi il matrimonio si è rivelato essere finto. Il negoziante ha infatti continuato “Un bel matrimonio ma tutto finto, veramente tutto finto. Per noi è una grande delusione aver regalato delle fedi importanti, non per il valore economico, quanto piuttosto per il valore che hanno nel simbolo dell’unione”.

L’appello del negoziante ad Alex e Delia

Ad un certo punto del videomessaggio il negoziante ha poi rivolto un vero e proprio appello alla coppia protagonista della sesta edizione del GF Vip. L’uomo ha infatti concluso il suo intervento affermando “Barbara, io proporrei ad Alex e Delia di restituire le fedi e di donarle a una coppia bisognosa che magari ha davvero bisogno di acquistarle e non può comprarle economicamente. Penso sia la cosa più giusta e bella da fare. E penso che loro saranno d’accordo”.