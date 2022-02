La Vita in Diretta, Alberto Matano diretto con Alba Parietti: “Ho le prove che tu …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata de La Vita in Diretta è andata in onda nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 febbraio 2022. Tra i vari ospiti in studio anche la celebre conduttrice televisiva e showgirl Alba Parietti negli ultimi giorni al centro dell’attenzione mediatica per la sua presunta partecipazione a’ Il cantante mascherato’. Proprio Alberto Matano ha infatti rivelato di avere le prove che la Parietti sia una delle 11 maschere del celebre programma condotto da Milly Carlucci. Ma quali sarebbero tali prove? E soprattutto come ha risposto la Parietti a tali affermazioni? Facciamo un po’ di chiarezza.

Alba Parietti ospite de La vita in diretta

La vita in diretta è uno dei programmi televisivi di maggiore successo della Rai. Diversi sono gli argomenti affrontati all’interno di tale programma. E quindi si parla di cronaca ma anche di spettacolo. Proprio in occasione della puntata andata in onda nel pomeriggio di ieri è stata ospite nello studio televisivo del programma la celebre showgirl Alba Parietti a proposito della quale si è espresso il conduttore Alberto Matano sostenendo che proprio la Parietti faccia parte del programma condotto da Milly Carlucci ovvero ‘il cantante mascherato’. E secondo Matano la showgirl si nasconderebbe sotto la maschera Aquila. Il conduttore ha poi proseguito il suo intervento sostenendo di avere addirittura le prove di quanto detto. “Ho le prove che sei tu l’Aquila e domani ne avremo altre di prove”, queste le parole rivolte da Matano alla Parietti. Ma, quali sono le prove a cui ha fatto riferimento il presentatore?

La risposta della celebre showgirl alle parole del conduttore

In occasione dell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda ecco che Milly Carlucci si è resa protagonista di una gaffe di cui si sta tanto parlando. La conduttrice rivolgendosi alla maschera ‘Aquila’ l’avrebbe chiamata ‘Alba’ cercando poi di riprendersi dalla gaffe fatta. Da quel momento se per molti vi era già il dubbio che in realtà Aquila fosse Alba Parietti ecco che tale incertezza si è proprio trasformata in una conferma. La showgirl ha però smentito di essere lei sostenendo “Io ero al ristorante con degli amici a Milano, ho mandato un messaggio alla Carlucci per spiegare. Io posso provare che non sono l’Aquila, la prova e che canta meglio bene”. La conduttrice televisiva, protagonista della scorsa edizione di Tale e Quale, ha poi proseguito “Effettivamente è stato un duetto bellissimo, avete detto che faccio schifo a cantare tutto il tempo che ero a Tale e Quale? O sono una grande cantante o non sono Aquila. Comunque grazie”.

La proposta della Parietti a Milly Carlucci

La nuova puntata de Il Cantante Mascherato andrà in onda questa sera e la Parietti ha di recente voluto fare una proposta alla Carlucci proprio per dimostrare di non essere la maschera Aquila. La donna ha chiesto di poter duettare proprio con Aquila. La Carlucci accetterà? Non ci rimane che attendere.