Storie Italiane, Eleonora Daniele nella bufera, fa una gaffe e il web la massacra

E’ finita al centro di una grossa polemica, nelle ultime ore, la celebre conduttrice televisiva Eleonora Daniele. Polemica nata per le parole pronunciate nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda nella mattina di ieri, lunedì 21 febbraio 2022. Ma esattamente, cosa è successo? Perchè molti telespettatori non hanno perso l’occasione di rivolgerle delle dure critiche sui social? Facciamo un po’ di chiarezza.

Gaffe di Eleonora Daniele a Storie Italiane

Va in onda tutte le mattine su Rai 1 l’appuntamento con ‘Storie Italiane’. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma televisivo condotto da Eleonora Daniele all’interno del quale si parla di straordinarie storie di vita quotidiana. Quella andata in onda nella giornata di ieri è stata una puntata molto particolare con protagonista il professore Morabito che ha raccontato quanto gli è accaduto negli ultimi giorni. Ad un certo punto però proprio la conduttrice di fronte all’espressione ‘LGBT’ sembrerebbe aver fatto una gaffe di cui si sta tanto parlando.

Il racconto del professore e la risposta di Eleonora Daniele

Il professore Morabito ha raccontato di essere stato vittima, alcuni giorni fa, di una brutta aggressione sotto casa. Un’aggressione legata ai rimproveri rivolti dal professore alla classe presso la quale aveva svolto supplenza. Nel raccontare quanto accaduto ecco che il professore sembrerebbe aver fatto riferimento anche al caso legato ad un’alunna che sembrerebbe avere deciso di mostrare il suo supporto alla LGBT. Una volta pronunciata tale frase ecco che però proprio Eleonora Daniele si è lasciata andare delle parole che hanno fatto molto discutere. “Cioè per la droga?”, queste le parole della conduttrice che sembrerebbe aver quindi confuso un’espressione con un’altra.

La reazione dei telespettatori

“ No, non l’ho capita…” Queste le parole espresse dalla conduttrice che ha poi proseguito cercando di riprendersi dalla gaffe fatta. La conduttrice avrebbe poi provato a riprendere in mano la situazione affermando “La comunità, certo…” ma nonostante ciò la reazione dei telespettatori non si è fatta attendere a lungo. “Ma Eleonora Daniele che pensa che LGBT sia la droga e non la comunità omosessuale? Vogliamo toglierlo questo programma e mettere qualcosa di serio o no?”, questo il commento di un utente e poi ancora vi è stato anche chi ha scritto “Eleonora Daniele non sai cosa è LGBT e fai finta di non aver capito”. In tanti si sono infatti chiesti se la conduttrice abbia fatto finta di non capire, non abbia sentito bene o se davvero non conosceva il significato di tale espressione.