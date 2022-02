GF Vip 6, Katia Ricciarelli una furia contro la Trevisan: “Faccia da …” 

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di ieri, lunedì 21 febbraio 2022, una nuova puntata del GF Vip 6. Una puntata incredibile nel corso della quale i telespettatori hanno potuto assistere ad un duro scontro tra due grandi protagoniste di questa edizione ovvero Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Tra le due donne, come già accaduto in passato, sono volate delle parole molto forti di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore.

Duro scontro al GF Vip tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan

Un duro scontro quello che ha visto protagoniste, nel corso della puntata del GF Vip di ieri sera, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Tutto ha avuto inizio da un attacco rivolto dalla cantante lirica all’ex Miss Italia Manila Nazzaro. “Quanto è bugiarda Manila, io le ho dato troppo! Pensa te questa. Adesso facciamo la tua santificazione, tu stavi appiccicata a me dicendo ‘aiutami’ E non va bene quello che fai. Te ne sei andata da me, hai pure cambiato posto sul divano. Tu mi devi rispettare, sono una donna più grande di te!”. Queste nello specifico le parole espresse dalla Ricciarelli che ha poi proseguito tirando in ballo proprio la Trevisan e affermando “Che bugiarde e anche false, siete una peggio dell’altra”.

Le dure parole della Ricciarelli contro la Trevisan

Katia Ricciarelli ha poi proseguito rivolgendosi direttamente a Miriana Trevisan invitandola a nominarla tanto anche lei avrebbe fatto la stessa cosa. “Tu la devi smettere con questa faccia da santarellina. Cerca di essere una donna e non una bambina”, queste le parole espresse da Katia che ha poi proseguito accusando la Trevisan di aver ballato anche senza vestiti sotto la pioggia. La cantante lirica ha poi così concluso “Sì, sono la grande Katia Ricciarelli, puoi dirlo forte e tu invece chi sei? I giovani sono meglio di te e Manila credimi. Io ai più piccoli voglio bene e non a te. fai il bel viso e poi mi nomini, vergognati. Stai zitta! Tu non devi parlare. Io sono fiera di me e si vede come ho lavorato, mentre lei è diventata la santa. Che rottura di scatole che sei. Consolatevi tu e Manila, siete due marie. Queste fanno le santarelline e sono delle false”.

La risposta di Miriana alle accuse della cantante lirica

Miriana però non è rimasta in silenzio e al contrario ha deciso di replicare subito alle parole espresse dalla Ricciarelli. La donna in un primo momento ha voluto precisare che Manila è sempre stata una sua amica e ha poi continuato “Io non ti ho mai chiamato Giuda e vipera, adesso però te lo dico, tu sei una vipera! Noi non ti abbiamo mai offesa. Tu racconti una realtà che non esiste. Sono felice di essere Miriana Trevisan e non provare a sminuirmi, fiera della donna che sono e non riuscirai a farmi pensare il contrario. Ho 50 anni e sono forte e fiera, basta di giudicarci“. Miriana Trevisan ha poi proseguito precisando di aver aiutato Katia in passato perché aveva il piacere di farlo e non per falsità precisando di aver piacere a dare una mano agli ‘anziani’. L’ex moglie di Pago ha poi concluso “Non piangerò per te mai più, vergognati. Hai attaccato e offeso tutti, hai detto parole forte e sei stata pure razzista“.