Domenica In, Mara Venier intervista Massimo Ranieri e il web si rivolta perchè …

Massimo Ranieri è un celebre cantante e artista, il quale vanta una grande carriera nel mondo della musica nazionale ed internazionale. Di certo Massimo non ha bisogno di alcuna presentazione, visto la sua grande fama ed il suo grande talento che ha conquistato intere generazioni. Ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022, dove ha ottenuto un grande successo. Subito dopo questa esperienza sul palco dell’Ariston, Massimo ha preso parte a Domenica In, ospite di Mara Venier.

Massimo Ranieri ospite a Domenica in nel salotto di Mara Venier

Nel salotto di Domenica in, Massimo ha rilasciato un’interessante intervista parlando proprio di questa ultima esperienza al Festival. Ad ogni modo, sembra che durante l’ospitata di Massimo, sui social è praticamente scoppiato un vero e proprio caos. Molti telespettatori non avrebbero condiviso questa intervista. In realtà, in molti sembra non abbiamo apprezzato la scelta della produzione di ospitare per l’ennesima volta l’artista. Massimo, infatti, era stato già ospite del Festival di Sanremo lo scorso 2 gennaio, nel corso dello Speciale Sanremo. Poi ancora era stato ospite il 27 dicembre 2020 e il 31 maggio.

Polemica sui social per l’ennesima ospitata di Massimo a Domenica in

Molti telespettatori così sui social hanno palesato il loro desiderio, ovvero quello di poter vedere in puntata altri ospiti e non sempre gli stessi. Massimo è rimasto in studio per circa un’ora e un quarto ed anche questo è stato commentato dai telespettatori. Ad essere finito anche al centro della polemica pare sia stato l’outfit dell’artista e nello specifico la sua camicia. Pare che quest’ultima fosse firmata Versace ed il marchio pare fosse ben messo in evidenza. Questo non è piaciuto ai telespettatori che sui social hanno commentato negativamente.

La camicia indossata dal cantante crea un vero e proprio caso

“Per Massimo Ranieri hanno scelto una camicia sobria per evitare qualsiasi rischio di accusa di pubblicità occulta a Versace”. Questo quanto scritto da un utente sui social. Mara Venier in questi giorni ha dovuto, quindi, fare i conti con queste polemiche portate avanti da una parte del suo pubblico che vorrebbe vedere nuovi ospiti in studio. Intanto, proprio nell’ultima puntata di Domenica In, sembra che sia stato fatto un omaggio ad Achille Lauro. Quest’ultimo prenderà parte all’Eurovision Song contest 2022, manifestazione molto importante a livello europeo che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. La serata sarà trasmessa da Rai 1 e sarà presentata da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.