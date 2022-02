Striscia la Notizia, Silvia Toffanin al fianco di Ezio Greggio e il web la travolge con le critiche 

0 SHARES Condividi Tweet

Se fino ad adesso i telespettatori avevano avuto modo di vedere Silvia Toffanin solamente all’interno dello studio di Verissimo ecco che da ieri non è più così. La conduttrice ha infatti fatto il suo esordio all’interno di uno dei programmi più seguiti di Mediaset ovvero Striscia la Notizia al fianco di Ezio Greggio. Un esordio tanto discusso che ha diviso l’opinione del pubblico. Infatti se da una parte sono stati molti coloro che hanno voluto complimentarsi con la conduttrice ecco che allo stesso tempo sono stati anche tanti coloro che sui social hanno espresso parere negativo.

Silvia Toffanin conduttrice di Striscia la Notizia insieme ad Ezio Greggio

È andata in onda nella serata di ieri lunedì 21 febbraio 2022 la prima puntata di Striscia la Notizia condotta da Silvia Toffanin al fianco di Ezio Greggio. La conduttrice per la prima volta è uscita dallo studio di Verissimo per condurre un nuovo programma, e proprio per tale motivo sicuramente la tensione era tanta. Ma nonostante ciò la Toffanin sembrerebbe aver superato la prova dimostrando di essere comunque molto brava anche lontano dallo studio di Verissimo. Inevitabile il paragone con le conduttrici che hanno preceduto la Toffanin come ad esempio Michelle Hunziker che ha sicuramente una personalità diversa che più si avvicina a quello che è lo spirito del noto TG satirico. Ma nonostante ciò Silvia ha comunque dimostrato di essere all’altezza della situazione.

Silvia Toffanin a Striscia la Notizia divide il web

La presenza di Silvia Toffanin a Striscia la Notizia ha però diviso l’opinione del pubblico. Molti sono stati coloro che hanno scritto dei commenti positivi elogiando la conduttrice ma allo stesso tempo in tanti hanno espresso parere negativo rivolgendo alla donna anche delle accuse. Tra i commenti positivi ecco che vi è stato chi ha scritto “Questa donna ha una bellezza televisiva più unica che rara. Grande Silvietta! Osa, tu che puoi permettertelo”, e ancora “Lei faticherà visto che non ha mai condotto dei serali, ma finalmente esce dalla comfort-zone”.

“Niente da fare, al di fuori di Verissimo non sa andare. Sempre poco a suo agio e con atteggiamenti che non sono suoi ma caricati”, e poi ancora “La Toffanin non c’entra assolutamente niente… Per questo tipo di programma ci vogliono persone spontanee e divertenti che sanno prendersi in giro”, “Se avessi fatto un provino per presentare Striscia come sta facendo la Silvietta mi avrebbero mandato a casa a calci nel cu… Io figlia e compagna di nessuno”. Questi invece alcuni dei commenti negativi scritti da alcuni utenti.