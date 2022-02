Amici 2022, Rudy Zerbi lancia la bomba: “Alessandra Celentano ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano la conosciamo tutti per essere una maestra di ballo della nota scuola di Maria De Filippi. In tutti questi anni sicuramente è stata al centro del gossip per il fatto di essere stata comunque una insegnante piuttosto rigida. Ha litigato con tanti colleghi e continua a farlo ancora ora. Ad ogni modo, di lei in questi ultimi giorni se ne sta parlando per un aspetto piuttosto intimo e privato. Si dice infatti che la Celentano possa avere un nuovo fidanzato. Ma sarà davvero così?

Amici 2022, Alessandro Celentano finisce al centro del gossip

Ebbene, la puntata di Amici di oggi domenica 27 febbraio sembra essere iniziata proprio con questa notizia. Per ci è solito guardare il programma sa bene che la conduttrice in genere all’inizio è solita giocare un po’ con i ballerini e con i cantanti alunni della scuola. In genere però Maria De Filippi non gioca con i professori soprattutto quando non è certa di alcune notizie. Questa volta però è successo un qualcosa di insolito all’interno dello studio di Amici dopo che Rudy Zerbi ha lanciato questa notizia piuttosto interessante secondo cui Alessandra Celentano avrebbe un nuovo fidanzato. Nel momento in cui Maria è entrata in studio, sembra aver notato qualcosa di diverso in Alessandra ovvero una nuova pettinatura. La maestra di ballo effettivamente ha confermato di aver fatto qualcosa di diverso rispetto alle scorse puntate ed è stato proprio lì che la conduttrice ha uscito fuori questa notizia.

La maestra di ballo ha un nuovo fidanzato? Maria De Filippi indaga

“C’è un nuovo fidanzato?”, avrebbe chiesto Maria De Filippi piuttosto divertita. La risposta però della Celentano è stata quella che ha più incuriosito, perché la maestra di ballo non ha risposto ma ha soltanto fatto un sorriso piuttosto strano, facendo intendere che effettivamente nella sua vita privata ci siano delle novità. Anche Maria De Filippi è rimasta piuttosto sorpresa da questa reazione del Celentano.

L’indiscrezione lanciata da Rudy Zerbi

A quel punto Rudy Zerbi è intervenuto per dire la sua, dicendo che non soltanto lui ma anche tutti gli altri insegnanti sanno che effettivamente nella vita della Celentano c’è un nuovo amore. “Tra l’altro è uno… Qui, insomma qui intorno”. Questo quanto aggiunto ancora dal professore Zerbi. Maria avrebbe tentato di saperne di più su questa vicenda, ma poi Rudy avrebbe invitato la conduttrice a fare delle domande alla diretta interessata. Dopo averci scherzato un po’ su la Celentano avrebbe detto “Maria, non è vero”. Ad ogni modo, nonostante questa smentita sembra che il dubbio sia rimasto un po’ a tutti, soprattutto dopo che Zerbi avrebbe aggiunto “È bugiarda. È proprio cotta, non capisce più niente”.