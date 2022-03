Belen Rodriguez massacrata ” A Le Iene fa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez quest’anno è approdata per la prima volta a Le Iene sostituendo Alessia Marcuzzi che come sappiamo la scorsa estate ha annunciato il ritiro dalla tv per un periodo di tempo non ben definito. Pare che la showgirl argentina sia stata parecchio felice di aver iniziato questa avventura, ma il pubblico non sembra essere dello stesso avviso. Nei giorni scorsi Belen sembra essere, infatti, finita al centro della polemica. Ma per quale motivo?

Belen Rodriguez a Le Iene, la sua conduzione non convince

La showgirl argentina nelle scorse settimane è approdata a Le Iene Show al fianco di Teo Mammuccari. Sembra che la showgirl venisse da un periodo piuttosto particolare, dopo la separazione da Antonino Spinalbese, il papà della sua secondogenita. E l’arrivo di questa proposta di lavoro pare sia stata per lei di grande importanza. Belen ha confessato in diverse occasioni di essere stata molto felice di indossare i panni della Iena e di averlo sempre sognato. Molti però sembra non abbiano apprezzato la sua conduzione ed il settimanale Vero tv, nella rubrica Il pagellone, sembra aver dato un 4 in pagella a Belen.

La critica di Vero tv su Belen

“La stella gossipara di Belen, ieri fulgidissima, è decisamente più appannata di un tempo, ma la showgirl cerca di tenere botta. Il punto è che a volte non ci riesce bene, come nel caso del suo approdo a Le Iene”. Questo quanto si legge nello specifico in questo Pagellone. Insomma, pare che il ritorno di Belen su Italia 1 non abbia proprio convinto.“La coppia Belen-Mammucari sta funzionando poco, non sta regalando un valore aggiunto al programma. A Le Iene la Rodriguez fa rimpiangere la Marcuzzi”. Questo quanto si legge su Vero tv che avrebbe anche svelato un retroscena legato proprio alla showgirl.

Vero tv svela un retroscena della showgirl argentina

“E’ arrivata tardi alle prove e pare sia stata criticata dietro le quinte”. Ma come avrà reagito Belen davanti a queste polemiche? Sembra che la showgirl argentina al momento stia vivendo uno dei periodi più fortunati degli ultimi anni ed anche più sereni. Sembra ormai ufficiale il ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, papà del figlio Santiago. I due ormai non si nascondono più.