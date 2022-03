Detto Fatto, Bianca Guaccero diretta su Carlo Conti “Nessun altro avrebbe …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Detto Fatto è stata trasmessa nel pomeriggio di ieri su Rai 2 ed ecco che ciò che ha sorpreso più di tutti i telespettatori è stato l’intervento in diretta di un famosissimo conduttore italiano ovvero Carlo Conti. Una sorpresa non soltanto per i telespettatori a casa ma anche per la stessa Bianca Guaccero che ha voluto sottolineare quanto il conduttore sia stato davvero disponibile e generoso.

Omaggio a Carlo Conti nel programma di Bianca Guaccero ‘Detto Fatto’

Ha compiuto 61 anni lo scorso 13 marzo il celebre conduttore televisivo Carlo Conti. E proprio in occasione del suo compleanno il celebre conduttore è stato omaggiato all’interno della trasmissione Detto Fatto condotta da Bianca Guaccero, e più nello specifico all’interno della rubrica Discostar tenuta da Jonathan Kashanian. Nell’omaggiare il conduttore è stata ripercorsa tutta la sua carriera da quando ha avuto inizio fino ad oggi. Nello specifico si è quindi parlato del suo esordio da giovane al fianco di due grandi uomini dello spettacolo e della televisione ovvero Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni ai quali è legato da una profonda amicizia. E ancora, si è parlato del profondo affetto che lo ha legato a Fabrizio Frizzi e che ancora oggi lo lega ad Antonella Clerici. Ma è stato dato spazio anche ai suoi programmi di successo tra cui Tale e Quale Show. Ad un certo punto proprio Carlo Conti è intervenuto a sorpresa nel programma condotto da Bianca Guaccero per ringraziare la conduttrice e la trasmissione per il bellissimo pensiero a lui rivolto.

Le parole di Carlo Conti e il ringraziamento di Bianca Guaccero

“Grazie, che cosa meravigliosa che state facendo per questo Carlo Conti non mi merito così tanto”, sono state queste nello specifico le parole espresse dal celebre conduttore. Bianca Guaccero invece ha voluto ringraziare Conti per essersi collegato in diretta con la trasmissione durante un suo momento di vita quotidiana. “Nessun altro lo avrebbe fatto di collegarsi con un programma struccato, vestito normale in macchina mentre va a prendere il figlio“, queste le parole di Bianca Guaccero per Carlo Conti.

Compleanno in famiglia per Carlo Conti

Carlo Conti ha poi concluso il suo intervento raccontando in che modo ha trascorso il suo compleanno. E nello specifico ha raccontato di aver trascorso questo giorno così speciale in compagnia del figlio Matteo e della moglie Francesca. E di aver avuto modo di assistere, insieme al suo piccolo Matteo, ad una bellissima sfilata di carri allegorici. Il pensiero del conduttore è andato a quei bambini che purtroppo a causa della guerra stanno assistendo alla sfilata di altri carri. E a tal proposito Conti ha rivelato quella che è la sua speranza. E nello specifico ha dichiarato “Speriamo che cambi il vento”.