Isola, Roberta Morise al veleno contro Nicolas Vaporidis “Non mi piace perchè è un …”

E’ andata in onda nella serata di lunedì, 28 marzo 2022, una nuova puntata del noto reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ovvero L’Isola dei Famosi. Una puntata particolare in seguito alla quale sono nate, tra i naufraghi, anche delle discussioni. Stiamo nello specifico parlando della polemica nata in seguito alle parole espresse da Roberta Morise che non sembrerebbe aver accettato la nomination fatta dal leader ovvero Nicolas Vaporidis. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Roberta Morise contro Nicolas Vaporidis

Polemiche e discussioni sono nate in seguito alla messa in onda di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi ovvero il noto reality di Canale 5 condotto dalla simpaticissima Ilary Blasi. Nello specifico ad una delle naufraghe dell’Isola, e di preciso alla showgirl Roberta Morise, non sembrerebbe essere piaciuto il comportamento del leader della serata ovvero Nicolas Vaporidis. La donna infatti non ha accettato la scelta dell’attore di nominare, e quindi mandare al televoto, la coppia formata dall’ex pugile Clemente Russo e dalla moglie Laura. La Morise si è nello specifico scagliata contro l’attore ma anche contro la sua compagna di squadra ovvero la bellissima Estefania accusandola di non aver preso anche lei una decisione su chi nominare ma al contrario di aver permesso a Nicolas di decidere da solo.

Le parole di Roberta Morise

“Io fossi stata in te avrei fatto altri nomi…Perchè no? Così Nicolas avrebbe fatto la figura di quello che è…Perchè poi alla fine hai detto loro? Anche tu sei leader!”, sono state queste nello specifico le parole rivolte da Roberta Morise alla giovane Estefania. Ma non solo, Roberta Morise ha poi proseguito il suo sfogo anche all’interno del confessionale continuando a rivolgere delle accuse a Nicolas Vaporidis per la sua nomination. “Ce l’ho particolarmente con lui…Penso abbia fatto una nomination del tutto fuori luogo…Purtroppo non mi piacciono le persone calcolatrici…”, ha affermato la showgirl.

Roberta Morise arrabbiata con Nicolas Vaporidis per la nomination a Clemente Russo e Laura

La nomination fatta da Nicolas Vaporidis non è proprio piaciuta a Roberta Morise. La showgirl però non è rimasta in silenzio, anzi al contrario si è proprio scagliata contro il noto attore rivelando a tutti il suo pensiero. E dopo aver parlato con la compagna di squadra di Nicolas ovvero Estefania e dopo essersi sfogata nel confessionale ha poi proseguito parlando proprio con Laura, la moglie dell’ex pugile. Proprio durante tale confronto anche Laura si è espressa affermando “Non mi è piaciuto quando ha detto di voler nominare i più forti e coloro che stima di più…Non l’ho capita…”.Roberta Morise a tali parole ha replicato “Io sono comunque senza parole…”.