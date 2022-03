Mattino 5, Federica Panicucci senza freni su Ilary Blasi e Totti: “L’ultima cosa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Mattino 5 News è andata in onda nella mattina di ieri, martedì 29 marzo 2022. Nel corso di tale appuntamento con i telespettatori sono stati diversi gli argomenti affrontati ma proprio la seconda parte della puntata è stata dedicata al noto reality show di Canale 5 ovvero L’Isola dei Famosi. Durante tale spazio si è parlato della vicenda privata e sentimentale che riguarda uno dei naufraghi dell’Isola ovvero Marco Melandri ma non solo. La conduttrice ha anche colto l’occasione per parlare dei gossip che per diverse settimane hanno visto protagonisti Ilary Blasi e il marito Francesco Totti.

Il pensiero di Patrizia Groppelli sulla storia d’amore tra Marco Melandri e la moglie

A Mattino 5 News si è tanto parlato, nel corso della puntata di ieri, del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ovvero L’Isola dei Famosi. E proprio nel commentare i naufraghi e le loro storie ecco che l’opinionista Patrizia Groppelli è intervenuta per esprimere il proprio pensiero sulla vicenda personale e familiare che riguarda l’ex pilota di motociclismo Marco Melandri e la moglie. I due infatti tempo fa si sono lasciati e lo stesso Melandri ha avuto una relazione con un’altra donna. L’ex pilota però poi è tornato tra le braccia della moglie che ha scelto di perdonarlo tornando ad essere, insieme alla loro bambina, una bellissima famiglia. A tal proposito ecco che la Groppelli si è espressa affermando di ammirare molto la moglie di Melandri per il coraggio avuto e precisando inoltre “E’ una cosa che ti porti dietro tutta la vita, soprattutto se è stata una cosa mediatica come questa…” .

Federica Panicucci e il commento sul gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti e sulla moglie di Melandri

A tal proposito, in riferimento alla vicenda mediatica che nei mesi scorsi ha coinvolto Marco Melandri e la sua famiglia, ecco che la conduttrice di Mattino 5 ovvero Federica Panicucci ha colto l’occasione per fare un paragone tra tale gossip e quello che ha interessato la stessa conduttrice dell’Isola e il marito. “L’ultima cosa mediatica è stata proprio la loro… Ci sono poi i media che amplificano così tanto… Diventa poi complicato da gestire…”, queste le parole espresse dalla Panicucci che ha poi continuato esprimendo il suo personale pensiero sulla moglie di Marco Melandri ovvero la bellissima Manuela Raffaetà a proposito della quale ha affermato “Vogliamo dire ancora una volta il ruolo delle donne quanto è importante… Marco Melandri ha parlato benissimo della moglie ieri sera… Ha superato anche quel momento difficile…”.

Le parole di Tonon e la precisazione di Franco Alajmo

Alle parole della conduttrice si sono susseguite quelle di Raffaello Tonon che senza alcun problema ha dichiarato “Ci mancava che ne parlasse pure male…I tradimenti non sono facili da accettare…”. Alle parole di Tonon ha risposto il paparazzo Franco Alajmo che ha voluto precisare che in realtà non si è trattato di un vero e proprio tradimento. “Non si parla proprio di tradimento eh? Loro due si sono separati, poi lui ha conosciuto un’altra ragazza e ha avuto una storia… Dopo circa un annetto è tornato insieme alla moglie”.