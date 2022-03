Soleil diretta su Barbara D’Urso: “Lei mi ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Cresce ogni giorno sempre di più il successo per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge che proprio dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è stata scelta da Barbara D’Urso come giudice de La Pupa e il Secchione Show. Ma, come mai? A spiegare l’ottimo rapporto che lega le due donne è stata proprio la bellissima Soleil nel corso di una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Soleil Sorge si è fatta conoscere dal grande pubblico qualche anno fa in seguito alla partecipazione al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne. Negli ultimi mesi ha invece preso parte alla sesta edizione del GF Vip riuscendo ad arrivare quasi alla finale. E’ stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del noto reality show di Canale 5 e una volta uscita dalla casa del Grande Fratello ha subito ricevuto un’ottima proposta di lavoro ovvero quella di prendere parte a La Pupa e il Secchione Show come giudice al fianco di Federico Fashion Style e Antonella Elia. E proprio Soleil ha di recente rilasciato un’intervista Tv Sorrisi e Canzoni nel corso della quale ha anche parlato di Barbara D’Urso e del bellissimo rapporto che le lega ormai da qualche anno.

Le parole di Soleil sul rapporto con Barbara D’Urso

Soleil è stata spesso ospite dei programmi condotti da Barbara D’Urso, tra questi ad esempio Pomeriggio 5, Domenica Live oppure ancora Live- Non è la D’Urso. E proprio a tal proposito l’ex corteggiatrice di UeD ha rivelato che a colpire la D’Urso è stato proprio il suo carattere ma soprattutto la sua personalità definita dalla stessa Soleil “diretta e sarcastica”. A proposito di quello che oggi è il rapporto che lega la D’Urso e la Sorge ecco che quest’ultima ha dichiarato “Barbara mi ha sempre invitato nei suoi programmi perché apprezza le persone con un carattere pungente”. E ancora, l’ex fidanzata di Luca Onestini ha inoltre affermato che lei e la D’Urso sono due donne “che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24”. Soleil ha poi continuato “Nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre”.

Il pensiero di Soleil sulla D’Urso e sull’esperienza al GF Vip

Soleil ha proseguito l’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni affermando di avere il desiderio di seguire il percorso della D’Urso anche se ha voluto precisare “La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo che posso per emergere. I frutti stanno pian piano arrivando”. A proposito dell’esperienza vissuta al GF Vip ecco che Soleil ha invece rivelato che le è servita per crescere e per riuscire adesso a dire il suo pensiero in modo naturale. In ultimo Soleil nel corso dell’intervista ha anche parlato delle coppie de La Pupa e il Secchione Show rivelando quale sarà la coppia che secondo lei riuscirà ad ottenere un grande successo. Di chi stiamo parlando? Dei fotonici ovvero la coppia composta da Orlando e Laura.