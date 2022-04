Ci vuole un fiore, Francesco Gabbani al veleno contro la Rai: “Saremo costretti a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Molto apprezzato e seguito come cantante ecco che molto presto Francesco Gabbani si farà conoscere dal grande pubblico sotto un altro aspetto ovvero quello del presentatore. L’artista infatti molto presto farà il suo esordio in Rai con una nuova trasmissione intitolata ‘Ci vuole un fiore’ a proposito della quale lo stesso Gabbani si è espresso nel corso di una recente intervista rilasciata a Tele Sette. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Francesco Gabbani presto in tv come conduttore

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova trasmissione di Rai 1 intitolata ‘Ci vuole un fiore’. A condurre sarà nello specifico Francesco Gabbani al fianco della celebre presentatrice di Da noi a ruota libera ovvero Francesca Fialdini. E proprio l’artista si è recentemente espresso in occasione dell’intervista rilasciata a Tele Sette nel corso della quale ha rivelato che inizialmente erano due le puntate previste. “Purtroppo dovendo concentrare lo show in una sola puntata saremo costretti a fare delle scelte”, queste nello specifico le parole espresse dal noto cantautore che ha quindi confermato che sarà solamente uno l’appuntamento con ‘Ci vuole un fiore’ e che purtroppo a causa di tale cambiamento molti degli ospiti previsti non avranno l’opportunità di partecipare.

Chi saranno gli ospiti di ‘Ci vuole un fiore’?

Francesco Gabbani ha poi proseguito la sua intervista a Tele Sette rivelando i nomi di alcuni di coloro che prenderanno parte alla trasmissione come ospiti. E nello specifico sembrerebbero essere stati confermati i nomi di Massimo Ranieri e Ornella Vanoni. In riferimento alla parte scientifica dedicata alla trasmissione ecco che invece sembrerebbe essere stato confermato il nome del biologo Stefano Mancuso. In ultimo dovrebbe anche essere presente Carlo Cottarelli. Gabbani a proposito degli ospiti ha affermato “Sono davvero tantissimi quelli che vorrebbero venire a trovarci per dare il loro appoggio all’ambiente”.

Le anticipazioni di Gabbani su ‘Ci vuole un fiore’

Francesco Gabbani ha poi concluso la sua intervista a Tele Sette rivelando quelli che sono gli argomenti che verranno trattati nel corso di tale trasmissione. Nello specifico il cantautore ha rivelato che verranno affrontate sicuramente delle tematiche abbastanza serie ma l’intenzione è quella di non rendere la trasmissione troppo pesante o impegnativa per i telespettatori. “Avrà i canoni di un varietà. Si canterà, si ballerà e si scherzerà proponendo però spunti di riflessione”, queste esattamente le sue parole.