Domenica in, Enrico Mentana e la battuta a Mara Venier, grande imbarazzo in studio

Vincenzo Mollica è conosciuto da tutti per essere un grande giornalista ma anche uno dei personaggi più importanti di Rai 1. Indimenticabili le sue interviste, nella storica rubrica andata in onda per tantissimi anni sulla prima rete nazionale. Ad ogni modo, da un pò di tempo a questa parte sembra che il giornalista sia stato costretto a ritirarsi per via di alcuni problemi di salute piuttosto seri. Ebbene, nella giornata di ieri, domenica 3 aprile 2022, sembra che il giornalista sia stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in. Ma cosa ha dichiarato il noto giornalista, disegnatore e autore?



Vincenzo Mollica ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in

Vincenzo Mollica, nella giornata di ieri, domenica 3 aprile è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Ebbene, sembra che il noto giornalista abbia tanto parlato confessando alcuni aneddoti, ma svelando anche dei retroscena legati a situazioni ben precise. Mollica è apparso piuttosto provato dalla malattia, ma soltanto fisicamente. Nel corso della sua intervista sembra abbia voluto omaggiare la moglie Rosmery che è stata da sempre al suo fianco.

Il giornalista provato dalla malattia, “Ormai non vedo più un ca**o””Ormai non vedo più un ca**o, guardo il mondo attraverso gli occhi di mia moglie e mia figlia”. Pare che siano stati diversi gli ospiti chiamati in studio per rendere omaggio a Mollica, come Mogol, Enrico Mentana e Stefania Sandrelli. Nello specifico il direttore del TG La 7 pare che abbia voluto ricordare i momenti trascorsi insieme a Mollica al TG1. Poi la Venier avrebbe chiesto “Sei andato d’accordo con tutti i direttori?“, ma la risposta è stata piuttosto inattesa. “Si perchè mi sono sempre tenuto la possibilità di mandarli a fan**lo”.

Giorgio Panariello e la stoccata a Mara Venier

Insomma, sembra che Mollica abbia risposto in modo schietto e sincera, facendo sorridere tutti quanti. Seppur in collegamento da casa, anche Giorgio Panariello ha reso omaggio al giornalista. Il comico pare non abbia salutato la padrona di casa, che ha pensato subito a bacchettarlo “Ma a me non me saluti?”. A quel punto sarebbe intervenuto Mentana che simpaticamente avrebbe risposto “Ti voleva far fare la fine dei direttori del tg”.

…