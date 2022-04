Big show, Pucci massacra Enrico Papi: “Il mio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di venerdì 8 aprile 2022 è andata in onda la prima puntata del programma di Enrico Papi ovvero Big Show e pare che gli ascolti non siano stati poi così tanto importanti. È stato un esordio piuttosto deludente per questo nuovo programma di Enrico Papi, andato in onda su Canale 5, visto che la puntata è stata seguita soltanto da 2.216.000 spettatori, registrando uno share del 13.7%. I numeri non sono stati poi così tanto soddisfacenti è vero, soprattutto per un programma andato in onda in prima serata su Mediaset. Sembra che qualcuno abbia mosso delle critiche al conduttore ed al format in generale. Uno tra tutti è Andrea Pucci che pare conosca bene il programma in questione che ha condotto per ben due edizioni esattamente nel 2017 e nel 2018. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Big show 2022, risultati poco soddisfacenti per il nuovo programma di Enrico Papi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che il programma condotto da Enrico Papi non abbia affatto soddisfatto. Stiamo parlando di Big Show. A commentare in modo negativo il programma in questione è stato Andrea Pucci. Quest’ultimo sembra aver scritto un commento al veleno su Instagram, sotto ad video che risale a quegli anni in cui c’era lui al timone della trasmissione in questione.



Il messaggio al veleno di Andrea Pucci per Papi e Mediaset“Un mio nostalgico mi ha inviato questo video e mi ha ricordato quanto era vivace e divertente il mio Big Show“. Insomma, una frecciatina nei confronti di Enrico Papi ma anche all’azienda Mediaset, facendo ben intendere che l’edizione condotta da lui è stata sicuramente più divertente e più seguita.



Nessun flop per Enrico, anche le scorse edizioni non hanno ottenuto grandi risultati

Da un punto di vista di dati, in realtà, anche le edizioni condotte da Pucci non hanno ottenuto risultati tanto più soddisfacenti. L’edizione del 2017 ha registrato una media di 1.667.000 spettatori con uno share del 7,6%. L’edizione del 2018 ha poi subito un forte calo, con una media di 1.207.000 utenti ed uno share del 6.12%.Insomma, nonostante Pucci abbia fatto intendere che le edizioni condotte da lui fossero state migliori, i risultati relativi agli ascolti dicono ben altro.

