Domenica In, Jovanotti fa una gaffe incredibile con Mara Venier e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

A Domenica In, oggi è arrivato lui Jovanotti il quale è stato un vero e proprio uragano, così come ci ha da sempre abituati. Nel salotto di Mara Venier, il cantante ha cantato, ballato, emozionato e soprattutto raccontato. La sua è stata un’interessante e frizzante intervista, per certi versi anche molto sorprendente. Ebbene, Lorenzo ad un certo punto si sarebbe anche lasciato andare a delle confessioni piuttosto intime.

Mara Venier intervista a Domenica In Lorenzo Cherubini

Per Mara è stata la prima volta in cui ha intervistato Jovanotti. In realtà, pare non lo avesse mai incontrato dal vivo, o almeno così pare abbia più volte sottolineato la stessa Venier. In realtà però, i due qualche anno fa avevano avuto modo di vedersi in qualche occasione, peccato non se ne ricordasse. “Noi non ci siamo mai visti, ma cosa pensi di me?”, questa la domanda di Mara. La risposta di Lorenzo non è tardata ad arrivare. “Penso quello che pensano tutti, che sei un raggio di sole nel pomeriggio. Bello il clima che riesci a creare con gli ospiti”, la risposta di Jovanotti. Ed ancora, Mara avrebbe così mandato in onda una clip per celebrare la carriera straordinaria di Jovanotti. Una volta tornati in studio, poi, Jovanotti si sarebbe lasciato andare ad una confessione, commentando proprio quella clip.

La confessione di Jovanotti

“Sono un miracolato, però io non ho mai mollato nemmeno un’ora della mia vita, la musica è sempre stata con me”. Queste le parole dell’artista che avrebbe poi aggiunto “Mi chiamavano fischino sai?“. E’ stato a quel punto che Mara di sarebbe avvicinata a Lorenzo dicendogli “Mi piace il fischio, lo trovo erotico”. A quel punto, Jovanotti, forse un velo di imbarazzo avrebbe risposto “Ma sai che il fischio è considerato un oltraggio… Sai, fischiare a una donna“. Mara però, non contenta, avrebbe risposto per le rime dicendo “Alla mia età se qualcuno di mischia dietro, mi giro e dico “CI prendiamo un caffè?”. Poi Mara sarebbe tornata però sul punto principale ovvero sul fatto che entrambi non si fossero mai visti.

Ma davvero Mara e Lorenzo non si erano mai incontrati? La gaffe del cantante

“Che strano che non ci siamo mai incontrati” avrebbe detto Mara. La risposta “Io sto a casa con le miei figlie e poi vado in bicicletta, non vado molto in giro“. A quel punto, accarezzando il viso di Lorenzo, Mara avrebbe ribadito “Sicuro che non ci siamo mai incontrati?”. A quel punto sarebbe stato mandato in onda un video dove la si vede da giovane mentre intervista Jovanotti, all’epoca proprio agli inizi della sua carriera. “Io manco mi ricordo di me li, io rimuovo molto“, avrebbe detto Lorenzo, giustificando la gaffe. Ma Mara avrebbe confessato di averlo visto anche un’altra volta. A quel punto Lorenzo avrebbe detto “Ok, sto facendo una figura terribile” ed ancora “Ok, vado via. Due figure così vado via. Non mi ricordavo“. Mara, poi, lo avrebbe invitato a suonare e cantare qualcosa, per farsi perdonare