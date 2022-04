Amici, Lorella Cuccarini durissima con Rudy Zerbi “Forse …”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

La quarta puntata del serale di Amici è stata trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, sabato 9 aprile 2022. Ed ecco che come spesso accade i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni scontri tra i professori. Come ad esempio quello che ha visto protagonisti Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Ma esattamente per quale motivo i due professori hanno discusso? E soprattutto, cosa si sono detti?

Discussione ad Amici tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, come spesso accade, anche nel corso della quarta puntata del serale di Amici hanno trovato il motivo per discutere. Nello specifico la discussione tra i due è iniziata fin dalla prima manche a causa del guanto di sfida lanciato proprio da Rudy. Tale guanto di sfida ha visto protagonisti Luigi Strangis e Alex che hanno portato sul palco il famosissimo brano di Giorgio Faletti ovvero “Signor Tenente”. Un brano particolarmente impegnativo per il suo significato e per il suo testo. Ed ecco che il modo in cui Alex si è esibito non è piaciuto a Rudy Zerbi che non ha perso l’occasione per affermare di aver sentito molta confusione nel modo in cui Alex ha cantato tale brano. Ed è stato a questo punto che Lorella Cuccarini è intervenuta affermando “La confusione forse ce l’hai tu nel cervello”.

Le dure parole di Rudy Zerbi su Alex

Rudy Zerbi nel corso dei mesi ha sempre affermato di trovare che Alex abbia del talento vocale e una buona intonazione ma che allo stesso tempo non abbia la capacità di emozionare il pubblico. Proprio per tale motivo ha scelto di lanciare il guanto di sfida con il brano ‘ Signor Tenente’ in quanto l’idea era proprio quella di mettere alla prova non la sua voce ma la sua interpretazione. Per tale motivo al termine dell’esibizione l’insegnante si è espresso affermando “Quando canta Alex non sento la rabbia, il dolore, lo sgomento di un ragazzo di 20 anni che vive una cosa così tragica. Non sento niente”. Secondo Zerbi quindi quello che manca ad Alex è proprio la capacità di interpretazione.

Chi ha vinto la sfida tra Alex e Luigi?

A vincere la sfida tra Alex e Luigi è stato proprio quest’ultimo che avendo preso più voti è riuscito a battere il compagno. Nonostante ciò però vi è stato chi ha voluto difendere Alex e il suo modo di esprimersi. Stiamo nello specifico parlando di uno dei giudici del talent show ovvero Stefano De Martino che rivolgendosi a Rudy Zerbi ha voluto precisare che ognuno ha il proprio modo di gestire la rabbia e allo stesso tempo di esplorarla. Ma non solo, Stefano ha voluto anche precisare che nessuno può sapere cosa Alex ha provato durante la sua esibizione.