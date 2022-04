Barbara D’Urso senza freni “Nessuno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso l’abbiamo vista in queste settimane al timone della nuova edizione del programma La pupa e il secchione show. In realtà si tratta della prima volta per la conduttrice napoletana, visto che non è mai stata al timone di questo programma televisivo in onda su Italia 1. Di certo l’ abbiamo vista protagonista di programmi andati in onda su Canale 5 in questi ultimi anni come Pomeriggio, Domenica live e Live non è la d’Urso. Ebbene, proprio durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri lunedì 11 aprile 2022 sembra proprio che sia accaduto un qualcosa che in qualche modo ha fatto infuriare Barbara D’Urso. Ma cerchiamo di capire che cosa effettivamente è successo.



Barbara D’Urso, un fuorionda inaspettato prima di Pomeriggio 5

Tutti i pomeriggi Barbara D’Urso, dal lunedì al venerdì, va in onda con il programma Pomeriggio 5. Puntata dopo puntata la conduttrice affronta diverse tematiche tra cui anche casi di cronaca e poi tanto gossip. Poco prima dell’inizio del programma, però durante la soap opera turca sembra che vada in onda il promo. Durante la pubblicità Barbara lo fa proprio in diretta, anticipando un po’ quelle che sono le tematiche che saranno affrontate poi in puntata. Di conseguenza non essendo un video registrato la conduttrice si prepara e si piazza davanti alla telecamera poco prima e dunque qualche minuto prima delle 17 per parlare con i telespettatori.



La conduttrice non sa di essere in onda ed esclama “Mi avete fatto saltare?”

Nella giornata di ieri lunedì 11 aprile 2022 questo in realtà non è accaduto. Sembra infatti che proprio durante la pubblicità sia stato trasmesso un fuori onda di Barbara D’Urso, la quale pare non fosse proprio a conoscenza del fatto di essere in onda. In questo video si è visto infatti la conduttrice elencare tutti gli argomenti che sarebbero stati trattati poi in puntata. Ad un certo punto poi, la conduttrice avrebbe anche esclamato “Mi avete fatto saltare?”. Insomma, nessun promo riguardo la puntata che sarebbe andata in onda ma questo inedito fuori onda di cui poi Barbara ne ha parlato ad inizio puntata.



Le spiegazioni di Barbara al suo pubblico

La conduttrice ha voluto così dare una spiegazione al suo pubblico che aveva precedentemente assistito a quelle scene davvero senza senso. Nel spiegare le motivazioni, Barbara avrebbe anche confessato di aver pensato per un attimo di essere su Scherzi a parte. “Come al solito mi sono messa davanti alla telecamera alle 17.01 pronta per fare il promo alle 17.13. Stavo così e aspettavo, aspettavo, aspettavo… Nessuno mi diceva niente, chiedevo, chiedevo. Dico va beh, sono su Scherzi a Parte, è impossibile. E alla fine non sono entrata nelle vostre case”. Queste le parole di Barbara. In realtà il promo non è saltato del tutto visto che all’inizio della puntata, poi, Barbara si è presa poi qualche minuto per poter anticipare tutti i temi della puntata.

