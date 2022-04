Isola dei famosi, Vladimir Luxuria al veleno contro Floriana Secondi:; “Sembri un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sull’Isola dei famosi è tempo di tensioni, ormai da un pò di tempo. Ebbene, sembra proprio che nel corso dell’ultima puntata, sia stata la naufraga Floriana Secondi ad andare su tutte le furie, prendendosela con tutti, compagni d’avventura, produzione e persino con la conduttrice Ilary Blasi. Ma cosa è accaduto nello specifico nel corso dell’ultima puntata andata in onda proprio ieri sera, lunedì 11 aprile 2022?



Isola dei famosi 2022, l’ira di Floriana Secondi

Ebbene, sembra proprio che Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi sia stata parecchio impegnata nel tentare di riportare la pace e cercare di calmare Floriana Secondi che è apparsa un fiume in piena. Sembra che tutto sia iniziato nel momento in cui Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro Iannoni hanno nominato Floriana, anche se quest’ultima avrebbe sottolineato il fatto che il suo malumore non dipende proprio da questo. La 44enne, però, si sarebbe anche tanto lamentata contro la produzione, dicendo che nelle clip che vengono mandate in onda, non si vede proprio tutto quello che accade in Honduras. A quel punto sarebbe intervenuta proprio l’opinionista del programma, ovvero Vladimir Luxuria che ha in qualche modo bacchettato proprio Floriana.



Vladimir Luxuria bacchetta la naufraga

“Stai facendo la rosicona. Non rosicare! Sembri più un castoro che una naufraga”. Queste la parole della opinionista, alle quali Floriana sembra aver risposto immediatamente dicendo “Assurdo quello che hai detto, che non accetto le nomination”. In realtà, nonostante Floriana continui a dire che non è proprio così e che il suo comportamento non è dettato dalla delusione per le nomination ricevute, in settimana pare abbia più volte detto di non aver affatto gradito il gesto. “Sto cercando di gestire questa rabbia repressa di ferite che non curerò mai, mi sono resa conto di avere ancora dei crateri aperti nel mio cuore, in questa esperienza sono sola”. Queste le parole di Floriana.



Floriana si scaglia contro il programma, intervengono anche Alvin e Ilary Blasi

“Questo programma non è registrato 24 su 24, viene montato su in un modo e non è così, io non ce l’avevo con il gruppo, con Alessandro sono stata come una mamma, io sono figlia del reality, non sono arrabbiata per la nomination, il programma non monta quello che succede, a volte vengono presi dei pezzi di qua e di là, e io sembra che sono una pazza”. Queste ancora le parole della naufraga che inevitabilmente hanno portato Alvin ad intervenire.“Mi sento di dover difendere quello che accade”, queste le parole di Alvin. Dallo studio, anche Ilary Blasi ha voluto dire qualcosa alla Secondi. “C’è tutto un daytime, appena ti hanno nominata ti sei lamentata, Carmen ti ha anche detto mi dispiace, ha ragione. Delle volte tu non ascolti”.

L’affondo di Vladimir

Anche Vladimir però avrebbe continuato a parlare con Floriana.“Ti volevo chiedere se prima di partecipare a questa edizione, hai mai visto una puntata delle scorse edizioni? Per questo che non sapevi delle nomination, sei andata all’isola a occhi chiusi, senza sapere che persino tu puoi essere nominata”. Infine, Floriana che non ha di certo peli sulla lingua, avrebbe ribattuto alle parole di Vladimir rispondendole a tono.“Mi stai dando del castoro che rosica, ma che stai dicendo, io ce l’avevo con il programma non con il gruppo”.