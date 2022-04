Avanti un altro, vincita da record ma Paolo Bonolis commenta …

0 SHARES Condividi Tweet

Avanti un altro è un programma molto amato dal pubblico italiano, condotto come tutti sappiamo da Paolo Bonolis. Ebbene, sembra proprio che l’ultima puntata sia stata ricca di colpi di scena. Una donna, ovvero la concorrente Barbara sembra essere arrivata fino al gioco finale del programma di Canale 5 vincendo poi il premio finale che ammontava a 99 mila euro.



Avanti un altro, la concorrente Barbara dimostra grande bravura e forza e arriva al gioco finale

Ha dimostrato grande tenacia, forza, determinazione ed ha lottato per arrivare fino alla fine e vincere questa importante cifra. Ad ogni modo, nonostante si tratta di una cifra davvero molto importante, la donna avrebbe potuto vincere ancora di più, visto che il montepremi iniziale ammontava a 215 mila euro. Grande felicità e soddisfazione per la concorrente in gara, ma anche per il conduttore Paolo Bonolis che immediatamente si è alzato ed ha raggiunto la campionessa complimentandosi con lei e facendole i complimenti.



Barbara, la campionessa dell’ultima puntata vince 99 mila euro ma avrebbe potuto vincere di più

Pare che Barbara effettivamente sia stata molto abile nel portarsi a casa questo montepremi davvero molto ricco. La vincitrice della puntata, ha risposto ad un’ultima domanda, quella decisiva, ovvero quella sulle origini dell’ultima Miss Italia. Barbara però avrebbe però sbagliato al primo tentativo, ammettendo poi “Non lo sapevo”. Ovviamente al secondo tentativo la risposta è stata esatta.



Il rammarico di Paolo Bonolis per la sua concorrente Barbara

“Per un pelo non portava a casa 215 mila euro“, ha dichiarato Paolo Bonolis, piuttosto dispiaciuto. Nonostante avesse potuto vincere di più, Barbara ha comunque portato a casa un bel gruzzoletto. Purtroppo questo gioco finale dei contrari è molto difficile anche per il fatto che il tempo che scorre mette comunque ansia e si tende facilmente ad andare incontro a degli errori. Proprio durante una delle ultime puntate, un concorrente, durante il gioco finale, in un momento di confusione, sarebbe scoppiato a ridere davanti al conduttore che tra l’altro pare sia rimasto senza parole proprio davanti a questo simpatico e insolito siparietto. Avanti un altro, si conferma uno dei programmi più seguiti e più amati dal pubblico italiano.

…