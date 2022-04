Eleonora Daniele al veleno con l’ospite “Non mi è piaciuto quello che hai detto”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele è una nota conduttrice italiana, la quale da diverso tempo è al timone di una trasmissione molto amata di Rai 1. Stiamo parlando di Storie Italiane, uno dei programmi molto seguiti dal pubblico italiano e tanto commentato anche sui social. Ebbene, sembra proprio che nel corso dell’ultima puntata sia accaduto qualcosa che in qualche modo ha destato un pò di tensione in studio e non solo. La conduttrice ad un certo punto della puntata avrebbe ripreso un suo ospite lasciando tutti senza parole. Ma chi era il suo ospite e cosa ha dichiarato da Daniele? Facciamo un pò di chiarezza.



Eleonora Daniele, gelo in studio durante l’intervista a Orso Maria Guerrini

A Storie Italiane, la nota trasmissione di Rai 1 la conduttrice Eleonora Daniele ha ospitato un grande attore ovvero Orso Maria Guerrini. Ebbene, sembra proprio che l’attore fosse arrivato in studio per parlare e raccontare anche la sua relazione con la nota attrice e cantante Catherine Spaak che è venuta a mancare nei giorni scorsi ed esattamente il giorno di Pasqua, domenica 17 aprile 2022.



Orsini racconta la sua storia con Catherine Spaak e anche cosa è accaduto dopoDurante il racconto di Orsini, sembra che la conduttrice ad un certo punto gli abbia chiesto che cosa è accaduto dopo la fine della storia con la Spaak.“Dopo l’amore con Catherine Spaak, ho conosciuto la mia attuale moglie, che è molto più giovane di me (Cristina Sebastianelli, ndr). L’ho sposata nel 2011, perché c’erano i venti della legge anti-badanti. C’erano scuole in Svizzera che insegnavano alle donne dell’Est a circuire gli uomini…”. Queste le parole di Orso Maria Guerrini, parole che però non sembra siano piaciute alla conduttrice che ha immediatamente detto la sua e ripreso il suo ospite.



La conduttrice riprende il suo ospite “Non mi è piaciuta….”

“Non mi è piaciuta molto l’affermazione sulle donne dell’Est, anche per via del momento particolare che stiamo vivendo e che riguarda proprio l’Est Europa. Vorrei possibilmente anche allontanarmi da questa cosa che tu hai detto. Lo faccio come un inciso della mia professione, del mondo che vivo e che lotta in difesa del mondo delle donne”. Con queste parole la conduttrice ha così ripreso il suo ospite, facendo calare un pò il gelo in studio e lasciando tutti senza parole.

