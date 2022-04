Belen senza freni su De Martino: “Per me lui è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da diversi mesi ormai si parla di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ebbene, se in un primo momento i due avevano cercato in ogni modo di tenere la loro storia lontano dai riflettori, adesso continuano ad arrivare delle conferme, giorno dopo giorno. Da una parte ci sarebbe l’ex ballerino che non ha voglia di parlare e non ha effettivamente detto nulla sulla sua storia con Belen. Dall’altra però, c’è lei, la showgirl che in qualche occasione si è lasciata andare a delle mezze conferme. Alla fine dei conti, ormai è noto a tutti che i due stiano insieme, anche se visto il loro trascorso è piuttosto normale che vogliano andarci piano e soprattutto evitare di esporsi troppo. Anche in questi ultimi giorni però, Belen sembra aver parlato di Stefano. Ma cosa ha dichiarato?



Belen Rodriguez parla del compagno Stefano De Martino

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. Ormai i due non si nascondono più, anche se tendono ad essere più discreti possibile, anche per salvaguardare i figli, ma soprattutto Santiago. Ebbene, sembra proprio che in questi ultimi giorni la showgirl argentina abbia rotto il silenzio e pare ancora che si sia lasciata andare a delle parole molto importanti sul suo compagno, definendolo ” un bello che balla”. A quel punto, avrebbe anche ricordato un aneddoto.



L’aneddoto su Cecilia e l’ex ballerino

“Una volta abbiamo litigato io e mia sorella. Cecilia mi ha lasciata perché è tornata in Argentina per un fidanzato. Mi ha abbandonata che io ero incinta. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo. Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano faceva Amici ed era un ballerino all’epoca. Lui se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera. Se non balla più? Adesso balla e fa tanto altro. Di lui posso dirti che per me è un bello che balla!”. Questo il racconto di Belen.



I due non si nascondo più, paparazzati al parco per il compleanno di Santiago

Come già detto, sembra che Stefano e Belen in questi mesi siano stati paparazzati in diverse occasioni, soprattutto da Chi. Proprio in questi giorni sono apparse delle foto in cui si vede Belen insieme al figlio Santiago, la figlia Luna Marì, Stefano ed altri ragazzini, amici del figlio.“Il giorno del compleanno Stefano ha accompagnato Santiago e gli amici al pullman dove c’era Belen, che li avrebbe portati al parco giochi zero gravity. De Martino è tornato a casa dove ha allestito una festa a tema Fortnite. Così al ritorno dal parco Santiago e gli amici avrebbero trovato il party“. Questo quanto si legge sul settimanale Chi.”Santiago è uno dei motivi per i quali Belen e Stefano dopo 10 anni sono ancora qui. Sospesi tra il ricordo ci un amore travolgente e un futuro tutto da scrivere. E nel frattempo i due vivono il loro presente. Un presente fatto di uscite con il figlio, ma anche di fughe romantiche, qualche dubbio e tante certezze. I dubbi sono legati ai motivi che decretarono la fine della loro storia e cioè gli stili di vita differenti, che rispecchiano anche i loro percorsi”.

