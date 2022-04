I Fatti Vostri, Anna Falchi non riesce a trattenere le lacrime: “E’ da venticinque anni che …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella giornata di ieri, venerdì 22 aprile 2022, una puntata davvero speciale de I Fatti Vostri ovvero il noto programma di Rai 2 condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile. Una puntata speciale nel corso della quale proprio la conduttrice ha fatto fatica a trattenere le lacrime dopo aver ricevuto una bellissima sorpresa da parte del collega.

Anna Falchi festeggia 50 anni e si commuove

Quella di ieri, venerdì 22 aprile, è stata una giornata davvero importante e speciale per Anna Falchi. La celebre attrice e conduttrice ha infatti compiuto 50 anni e proprio in occasione di questo speciale evento il collega Salvo Sottile ha organizzato per lei una splendida sorpresa. Durante i saluti iniziali Salvo Sottile si è allontanato dallo studio televisivo per poi rientrare poco dopo con un bellissimo mazzo di fiori tra le mani. Fiori regalati proprio ad Anna Falchi per il suo cinquantesimo compleanno. Tale gesto ha molto sorpreso la conduttrice che ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Anna Falchi, commossa e felice per la sorpresa ricevuta ha poi rivelato “Non mi era mai successo di fare una diretta il giorno del mio compleanno”.

Le bellissime parole di Salvo Sottile per Anna Falchi

Oltre ad aver regalato alla collega un bellissimo mazzo di fiori ecco che Salvo Sottile ha anche colto l’occasione per esprimere nei confronti di Anna Falchi delle bellissime parole. “Abbiamo diviso per mesi questo studio, tra emozioni e successi, vivendo tanti giorni spensierati e ne arriveranno molti altri, perchè il meglio deve ancora venire”, queste le parole espresse dal giornalista e conduttore che ha poi concluso ringraziando la collega per essere quella che è.

La rivelazione di Anna Falchi

Anna Falchi ha commentato ringraziando non solo Salvo Sottile ma anche tutti coloro che lavorano dietro le quinte de I Fatti Vostri. E a proposito del suo compleanno ha rivelato di non festeggiare da molto tempo, esattamente da 25 anni. “Da venticinque anni non festeggio il compleanno. Secondo me non c’è niente da festeggiare se non il fatto di essere qui e poterlo fare”, queste esattamente le parole espresse dalla nota attrice. Anna Falchi ha inoltre rivelato “Il più grande regalo che potessi ricevere per questo compleanno è Salvo, il mio socio”. Proprio Salvo Sottile ha poi fatto alla collega un regalo simbolico ma davvero speciale ovvero una torta preparata da Ernst Knam e dalla moglie Frau in diretta. Anna Falchi ha poi concluso il suo intervento rivelando “Senza Michele Guardì e Giovanna Flora tutto questo non sarebbe stato possibile, oggi mi avete regalato veramente una gioia immensa, grazie”.