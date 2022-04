Amici, Lorella Cuccarini mai vista così “Questo non te lo permetto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Polemiche e discussioni fanno parte di Amici, noto talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In diverse occasioni i protagonisti di tali discussioni sono i professori e gli alunni, ed infatti proprio nelle ultime ore i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un duro confronto tra Lorella Cuccarini e l’allievo Luigi Strangis nel corso del quale ad un certo punto è intervenuta anche la conduttrice Maria De Filippi. Ma esattamente, per quale motivo?

Lorella Cuccarini delusa da Luigi

Lorella Cuccarini è una delle insegnanti più amate della scuola di Amici non solo per la sua bravura ma anche per la grande sensibilità mostrata nei confronti degli allievi. Proprio per tale motivo la professoressa è apparsa abbastanza delusa dalle parole espresse nei suoi confronti dall’allievo di canto di Rudy Zerbi ovvero Luigi Strangis. Il giovane nello specifico sembrerebbe aver accusato Lorella di utilizzare delle parole carine nei confronti degli allievi, durante il guanto di sfida, ma di pensare in realtà altro. Queste parole hanno molto ferito l’insegnante che ha quindi deciso di convocare il ragazzo per chiedergli spiegazioni.

Le parole dell’insegnante: “Non te lo posso permettere”

Lorella Cuccarini si è quindi rivolta all’allievo affermando “Questo non te lo posso permettere. Tu non mi conosci, non conosci la mia storia personale e professionale. Perchè se mi conoscessi sapresti che io ho sempre detto quello che penso, anche le cose più scomode. E in passato a volte ne ho pagato le conseguenze”. In seguito Luigi ha quindi chiesto scusa all’insegnante per i modi utilizzati ma allo stesso tempo ha voluto precisare di essere libero di esprimere il suo pensiero. L’insegnante e l’allievo non sembravano quindi trovare il modo per chiarire, e proprio per questo motivo ad un certo punto è intervenuta proprio Maria De Filippi che ha voluto precisare, rivolgendosi a Luigi, che la maestra Lorella Cuccarini è solita dire sempre quello che pensa. A proposito di Luigi ha invece rivelato che in realtà lui non ce l’aveva con l’insegnante ma con il compagno Alex.

La rivelazione di Luigi in lacrime

Luigi Strangis ad un certo punto è quindi scoppiato in lacrime e per alcuni minuti ha addirittura fatto fatica a parlare. Il ragazzo ha poi rivelato di essere in realtà arrabbiato non con l’insegnante ma con il compagno Alex. E sempre in lacrime ha rivelato alla maestra Lorella Cuccarini “C’è chi non è stato leale con me”.