Amici, Emanuele Filiberto di Savoia diretto su Stash e De Martino: “Loro mi …”

Emanuele Filiberto come sappiamo, è il giudice del serale di Amici insieme a Stefano De Martino e Stash. Nella serata di ieri, sabato 23 aprile 2022 è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici e sembra che tanti siano stati i colpi di scena. A sorpresa, è stato eliminato LDA, Luca D’Alessio, il figlio del noto cantante Gigi D’Alessio. Ad ogni modo, i giudici sono stati chiamati come sempre a fare il loro lavoro.



Emanuele Filiberto di Savoia, il secondo anno ad Amici il serale come giudiceEmanuele Filiberto di Savoia è giudice del programma per il secondo anno consecutivo e per questo ha dimostrato in queste settimane una maggiore consapevolezza del suo compito e ruolo. Pare che abbia anche avuto modo di capire come relazionarsi con Alessandra Celentano, la temuta professoressa della scuola di Amici. Lo scorso anno sembra che i due andassero molto d’accordo, ma quest’anno le cose sembra siano cambiate. In diverse occasioni, infatti, Emanuele Fiiberto ha dimostrato di non essere d’accordo con la Maestra.

Le parole di Emanuele su Alessandra Celentano Pare che il Principe abbia dichiarato di non essere d’accordo con Alessandra riguardo Serena Carella. Di questo ne ha anche parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato il Principe a Di Più tv qualche giorno fa. Durante l’intervista sembra aver confessato di sentirsi quest’anno più tranquillo rispetto allo scorso anno.“Sta andando bene. Ora riesco perfino a domare la iena Celentano”, ha dichiarato ancora Emanuele Filiberto che è stato confermato per il secondo anno consecutivo da Maria De FIlippi. Si tratta di un evento eccezionale, visto che Maria in genere è solita cambiare i giudici di anno in anno e non ha mai riconfermato lo stesso giudice per due anni consecutivi.



Il rapporto di Emanuele con i suoi compagni d’avventura Stefano De Martino e Stash

Emanuele ha legato tanto con i suoi compagni d’avventura, ovvero Stash e Stefano De Martino ed il loro feeling lo hanno percepito tutti, anche i telespettatori. A confermarlo anche lo stesso Emanuele nel corso dell’intervista rilasciata a Di Più. Pare che il Principe abbia raccontato al riguardo di non aver alcun rapporto al di fuori del programma con i professori, ma di sentire e frequentare gli altri giudici.“Andiamo a cena insieme, ci prendiamo in giro. Scherziamo sul look di Stash, sulle vicissitudini sentimentali di Stefano, e loro mi trattano da Principe aprendomi la portiera della macchina. Ci facciamo un sacco di risate”. Queste le parole del Principe. Poi sembra aver anche parlato del suo futuro lavorativo ma non sembra abbia altri progetti all’orizzonte.

