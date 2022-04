Maria De Filippi senza freni con Lda: “Tuo padre non mi ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

LDA, ovvero il cantante di Amici è stato eliminato dal programma nel corso dell’ultima puntata del serale, andata in onda sabato 23 aprile 2022. In questi mesi abbiamo avuto modo di conoscere il giovane, figlio del grande cantante napoletano Gigi D’Alessio che ha preso parte all’ultima edizione del programma di Maria De Filippi. In realtà sembra che la sua eliminazione sia stata a sorpresa, visto che in tanti si aspettavano che ad essere eliminato fosse Nunzio, il giovane ballerino di latino americano. Eppure, le cose sono andate diversamente ed è stata una grande sorpresa per tutti quanti. LDA è stato invitato a lasciare il programma, mentre il ballerino continuerà a ballare ed esibirsi insieme ai suoi compagni d’avventura. Cerchiamo di capire meglio che cosa sia effettivamente accaduto in puntata.



LDA, il cantante di Amici eliminato a sorpresa

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di sabato 23 aprile, del serale di Amici, a sorpresa è stato eliminato LDA il figlio di Gigi D’Alessio. E’ stata una grande sorpresa per tutti, nonostante comunque era da un paio di settimane che lo stesso Luca aveva in qualche modo manifestato una certa stanchezza e voglia di tornare a casa dai suoi affetti.

Luca D’Alessio ringrazia tutti ma in particolar modo Maria De Filippi

Anche i giudici ed i professori avevano notato questo calo in Luca ed effettivamente aveva anche manifestato questa stanchezza nelle sue esibizioni. Dopo che Maria ha fatto il suo nome come eliminato della puntata, Luca ha ringraziato tutti e poi è andato via. Pare che in particolar modo abbia voluto ringraziare la padrona di casa, ovvero Maria per avergli dato la possibilità di partecipare al programma e di “distaccarsi” dal cognome importante.



Il retroscena raccontato da Maria su Gigi D’Alessio

“Tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata. Non mi ha fatto nemmeno gli auguri di Natale quest’anno”. Queste le parole dichiarate da Maria, alle quali Luca ha risposto dicendo “E questa però è maleducazione”, facendo ridere tutti i presenti. LDA si è scontrato al ballottaggio con Nunzio, l’allievo di Raimondo Todaro. I due hanno legato particolarmente all’interno del programma e di conseguenza è stato piuttosto difficile scontrarsi.

