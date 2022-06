Samuel Peron lascia Ballando con le stelle? Lui: “Dipende tutto da …”

0 SHARES Condividi Tweet

In tanti nel corso delle ultime settimane si sono domandati se Samuel Peron lascerà davvero Ballando con le Stelle oppure no. Ed ecco che proprio a tale domanda il ballerino ha risposto nel corso di una recente intervista.

Tutti i più fedeli appassionati e sostenitori di Ballando con le Stelle conoscono sicuramente Samuel Peron. Questo è nello specifico il nome di uno dei più noti insegnanti di danza dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. E proprio nel corso delle ultime settimane si è più volte sentito parlare di un suo probabile abbandono. Ma, come stanno davvero le cose? A rivelarlo è stato lo stesso Samuel Peron nel corso di una recente intervista rilasciata a Tele Più.

Samuel Peron pronto a lasciare Ballando con le Stelle?

Tra i programmi Rai più seguiti dai telespettatori vi troviamo sicuramente Ballando con le stelle. Stiamo nello specifico parlando del celebre show di Rai 1 condotto da una delle più apprezzate conduttrici televisive ovvero Milly Carlucci. Tanti sono i telespettatori che apprezzano particolarmente Samuel Peron e proprio per tale motivo quando si è diffusa la notizia di un suo possibile abbandono sono stati in tanti a provare dispiacere. Molti altri invece si sono chiesti se tale indiscrezione fosse vera oppure no. E sei in un primo momento il diretto interessato aveva deciso di mantenere il silenzio non replicando a tali gossip ecco che nel corso degli ultimi giorni ha scelto di farlo rilasciando una particolare intervista a Tele Più. A lanciare il gossip è stato nello specifico in magazine Nuovo TV scrivendo a proposito di Samuel Peron “Vuole fare carriera in tv e mira alla conduzione. Darà l’addio a Milly come hanno già fatto certi suoi ex colleghi“.

La risposta di Samuel Peron

Il noto ballerino e insegnante di danza di Ballando con le stelle ha replicato a tali parole affermando “Se è vero che lascio? Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori. Dipende anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo. Dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre”. Stando a quanto affermato da Samuel Peron, quindi, a decidere se potrà continuare oppure no questa sua esperienza a Ballando con le stelle non sarà lui ma semplicemente la conduttrice e quindi Milly Carlucci e gli autori del programma.

Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci presto genitori

A prescindere dal fatto che la sua esperienza a Ballando con le stelle possa continuare oppure no ecco che Samuel Peron si trova in questo momento a vivere un momento davvero unico e soprattutto indimenticabile. Il ballerino e la compagna Tania si trovano infatti in attesa del primo figlio. Una grande gioia dopo un momento di profonda crisi a proposito della quale il ballerino nel corso dell’intervista si è espresso affermando “La scorsa estate, dopo sette anni di amore, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci. Lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima”.