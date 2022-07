Soleil Sorge, dopo la festa di compleanno scoppia il caos, il giornalista: “Pubblico tutti gli audio”

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge fa il compleanno ma non invita tutti gli ex gieffini. Gianluca Costantino non viene invitato, così sbotta ma poi smentisce le dichiarazioni. Il giornalista minaccia di pubblicare gli audio.

Nei giorni scorsi l’ex gieffina Soleil Sorge ha compiuto gli anni e pare che il suo compleanno sia diventato un vero e proprio caso. Nello specifico a fare scoppiare questa bufera intorno al compleanno di Soleil sono state alcune dichiarazioni rilasciate da ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello vip che non sarebbero stati invitati alla festa dell’ ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ad ogni modo, sembra che sia stata la stessa Sorge a rispondere ad alcuni di questi concorrenti. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Soleil Sorge fa il compleanno e non invita alcuni ex gieffini

Qualche giorno fa Soleil Soleil ovvero l’ex gieffino dell’ultima edizione del Grande Fratello vip ha compiuto gli anni e pare che per l’occasione abbia organizzato una grande festa. A quest’ultimo hanno preso parte diversi personaggi noti ormai nel mondo dello spettacolo ed anche alcuni ex concorrenti della terza edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Pare che però l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia in qualche modo evitato di ospitare alcuni gieffini come ad esempio Gianluca Costantino. Quest’ultimo pare che abbia affidato il suo sfogo proprio ThePipol.“

Gianluca Costantino non è stato invitato, le sue parole creano un caso

“Ha detto che avrebbe preferito non invitarci per non creare marasma con i fans. Una risposta che non ho capito. Era più felice magari non avermi tra le scatole, non capisco perché, però l’ho rispettata. Ci mancherebbe. Se le ho fatto gli auguri? Onestamente no. Non sono ipocrita. Se ci rimango male di un qualcosa poi non ti invio gli auguri per prenderti in giro. Mi dispiace“. Ecco le sue parole, La dichiarazione è stara smentita però poco tempo dopo dalla stesso, dicendo di non aver detto proprio queste parole. “Sono pubblicamente a smentire tutto ciò che trovate nel web relativo a questa situazione. Non ho detto nulla di tutto ciò. Tutto quello che sta uscendo sono solo falsità inventate da persone che devono per forza scrivere qualcosa“. Costantino però, pare non avesse messo in conto il fatto che durante l’intervista le sue parole sono andate registrate.

E’ guerra tra Costantino e ThePipol

“In merito alle dichiarazioni di Gianluca Costantino sul suo profilo Instagram che hanno screditato il lavoro del nostro redattore, domani pubblicheremo l’audio integrale dell’intervista fatta allo stesso Costantino”. Queste le parole di ThePipol apparse su Instagram. Costantino, quindi, non ha potuto che cancellare la storia sopra citata.