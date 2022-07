Belen protagonista del profilo Instagram di Stefano De Martino, la coppia è innamoratissima

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ufficialmente insieme. L’ex ballerino ha pubblicato sul suo profilo social una foto dell’ex moglie dove appare bellissima.

Ormai non è più una novità il fatto che Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno insieme. In realtà i due pare che abbiano iniziato una frequentazione alcuni mesi fa, ma avrebbero tentato in tutti i modi di tenerla nascosta. Molto probabilmente, visto il loro trascorso i due hanno tentato fino alla fine di poter vivere la loro relazione lontano dai riflettori. Nonostante abbiano tentato di tutto però, sin dalle prime settimane si era già intuito che tra Belen e l’ex marito ci fosse stato un riavvicinamento e soltanto da poco tempo alla fine i due hanno confermato di essere tornati insieme per la gioia dei loro fan. Adesso sono anche tornati insieme sui social network e nello specifico è stato Stefano a pubblicare una fotografia dove appare insieme all’ex moglie. Ma di che fotografia si tratta?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il ritorno di fiamma è ufficiale

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nonostante stiano insieme da diversi mesi ormai soltanto nelle scorse ore Stefano ha pubblicato ufficialmente una fotografia che lo ritrae insieme a Belen Rodriguez. La loro relazione ormai è sotto gli occhi di tutti ed è stato proprio l‘ex ballerino a pubblicare uno scatto tra le sue Instagram Stories dove appare Belen nella massima forma fisica. Nello specifico la showgirl Argentina appare in questa foto bellissima ed al tramonto.

L’ex ballerino pubblica sul suo profilo Instagram una foto di Belen al tramonto

Nonostante attualmente l’ex ballerino sia impegnato al Team Summer hits, il programma musicale che conduce insieme ad Andrea Delogu, Stefano ha voluto raggiungere il figlio Santiago e la sua compagna ad Alberella. Insieme a loro, ovviamente anche l’altra figlia di Belen Luna Mari avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese ed anche i genitori e la sorella Cecilia insieme al cognato Ignazio Moser. Insomma una vera e propria riunione di famiglia come i vecchi tempi che questa volta Stefano ha voluto immortalare sul suo profilo Instagram.

Terzo figlio per Belen?

Sono in tanti ad essere davvero felici per questo ritorno di fiamma e qualcuno ha ipotizzato che ben presto la famiglia potrebbe allargarsi. Del resto la stessa Belen non ha mai nascosto il fatto di voler avere un terzo figlio e adesso che è tornata insieme all’ex marito, questo suo desiderio potrebbe effettivamente a realizzarsi.