Ilary Blasi svela il segreto della sua bellezza, la crioterapia: tutti i dettagli

Ilary Blasi a 41 anni sfoggia un fisico davvero da paura. Il merito sembra essere anche della crioterapia. In cosa consiste e come si pratica?

Ilary Blasi è una conduttrice tra le più amate degli ultimi anni. L’abbiamo vista fino a pochi giorni fa al timone di uno dei reality più famosi di Canale 5 ovvero L’isola dei famosi e adesso pare che si stia godendo le meritate vacanze. È stata infatti impegnata per diversi mesi e adesso insieme alla sua famiglia sta cercando di godersi questa estate 2022. Ad ogni modo, una volta terminati gli impegni pare che sia anche tornata a prendersi cura del suo corpo e della sua bellezza. Proprio in queste ore infatti ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un trattamento che pare sia il suo preferito per mantenersi in forma. Curiosi di capire di che cosa si tratta? Stiamo parlando della crioterapia. Ma in cosa consiste? A giudicare dall’aspetto davvero strepitoso di Ilary Blasi sembrerebbe che i benefici siano davvero tanti.

Ilary Blasi Il segreto della sua bellezza e la crioterapia

Ilary Blasi all’età di 41 anni sfoggia un fisico davvero strepitoso e sicuramente è il frutto di tanti sacrifici e tanti elementi che la stessa conduttrice non ha mai, comunque voluto mai nascondere. Proprio in queste ultime ore, come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che Ilary Blasi abbia condiviso attraverso delle Instagram Stories una tecnica alla quale pare abbia fatto ricorso ormai diverse volte. Si tratta della crioterapia un trattamento davvero speciale che prevede delle temperature particolarmente rigide che possono arrivare anche a meno 85 gradi C.

In cosa consiste questo trattamento?

Con tanto di guanti di mascherina, Ilary è rimasta per diversi minuti all’interno di una cabina chiusa ad una temperatura inferiore ai 85 gradi. Nonostante possa sembrare tale, non è un trattamento estremo ma ovviamente bisogna stare attenti e seguire alcune regole in modo anche scrupoloso. Questo trattamento dura poco e le temperature sono anche facilmente sopportabili perché non c’è umidità.

I benefici e le regole da seguire

Come abbiamo visto però, ci sono delle regole da seguire come ad esempio entrare all’interno della cabina con delle protezioni sia per le mani che per i piedi oltre che anche per le orecchie e il naso. La crioterapia ha comunque dei benefici davvero incredibili a cominciare dal permetterci di attivare il nostro metabolismo, soprattutto dopo allenamenti molto faticosi e ci permette di recuperare le energie. È anche importante per ridurre gli inestetismi della cellulite e pare sia anche ideale per migliorare in generale L’aspetto della pelle.