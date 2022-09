Giorgio Mastrota si è sposato e ha rivelato che qualche giorno prima del matrimonio ha telefonato a Natalia Estrada

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgio Mastrota si è sposato con la sua compagna Floribeth lo scorso 17 settembre. Grande assente Natalia Estrada. Il re delle televendite parla di una loro telefonata prima delle nozze.

Giorgio Mastrota, il re delle televendite si è sposato con la sua compagna Floribeth. L’annuncio delle nozze era arrivato già qualche settimana fa e finalmente i due hanno coronato il loro grande sogno di diventare marito e moglie. Dopo 11 anni di grande amore, i due si sono sposati il 17 settembre 2022 a Bormio dove vivono da diverso tempo. Un matrimonio che si è celebrato con rito civile, ma pare che non ci fosse nessun invitato vip. Ecco cosa è accaduto il giorno delle nozze, sulla base del racconto di Giorgio.

Giorgio Mastrota si è sposato con Floribeth il 17 settembre

Giorgio Mastrota si è sposato con Floribeth, la sua compagna da oltre 11 anni, lo scorso sabato 17 settembre 2022. Un matrimonio civile quello tra Giorgio e Floribeth, officiato dalla sindaca di Bormio Silvia Cavazzi, alla presenza di amici e parenti presso l’agriturismo Rini con un menù tipico del posto. Nessun volto della televisione italiana e dello spettacolo, ma solo qualche amico di sempre, dell’università e qualcuno con cui Giorgio gioca a tennis.

Nessun personaggio vip, assente anche Natalia Estrada

Pare che qualcuno di noto dovesse esserci, ovvero Patrizia Rossetti, ma la donna è attualmente impegnata con il Grande fratello vip e per questo non ha potuto prendere parte alle nozze. Presenti i suoi 4 figli, Natalia, Federico, Matilde e Leonardo che sicuramente sono stati per lui un grande supporto. Grande assente anche Natalia Estrada, la sua prima moglie e madre di sua figlia. Nonostante fosse assente dalle nozze, Natalia e Giorgio prima del matrimonio hanno avuto modo di sentirsi telefonicamente.

La telefonata tra i due ex prima del grande giorno

“Ci sentiamo ogni tanto, l’altro giorno l’ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo. Mi ha detto: “Ho saputo che ti sposi. auguri!”. Basta, chiusa lì!”. Queste le parole di Giorgio che ha così raccontato la telefonata intercorsa tra i due.Il fatto che Natalia non fosse presente alle nozze non vuol dire che tra i due ci sia in corso una guerra, anzi. I due sono in buoni rapporti da sempre, ma semplicemente ormai ognuno ha la propria vita e soprattutto due vite distanti.