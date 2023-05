I Migliori Anni, Nino Frassica fa una battuta su Pamela Prati, Carlo Conti non riesce a trattenersi dalle risate

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 05 maggio, è andata in onda l’ultima puntata de I migliori anni, trasmissione condotta, come al solito, da Carlo Conti. Tra i tantissimi cantanti e ospiti che hanno allietato la serata, c’è stato anche un simpaticissimo Nino Frassica che ha fatto divertire tantissimo il pubblico con le sue battute surreali e sempre spiazzanti e Carlo Conti non è riuscito a trattenersi dal ridere alle varie battute soprattutto quella su Pamela Prati.

Infatti, tra le varie battute ad effetto dell’attore strepitoso, ce ne è stata una, in particolare, che ha colto tutti di sorpresa ed è stata quella su Pamela Prati. Vediamo cosa ha detto Nino Frassica di così tanto divertente e anche quale è stata la reazione di Carlo Conti alla battuta.

Nino Frassica fa una battuta su Pamela Prati il pubblico, si diverte tantissimo

Ieri, su Rai 1, è andata in onda la seconda puntata de I migliori anni e, tra i tantissimi cantanti che hanno riproposto le loro canzoni degli anni 80 ci sono stati anchei Ricchi e Poveri, Claudio Cecchetto, Sandy Marton, Via Verdi, Tracy Spencer.

Poi è stato il momento dell’attore Nino Frassica che si è sottoposto all’intervista My list, snocciolando le sue cinque canzoni preferite e ha detto così: “Pietre” di Antoine, “Sono una donna non sono una santa” di Rosanna Fratello, la colonna sonora de “Il Padrino”, “Grazie” dei Fiori Bis e “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero. E poi Nino Frassica e Carlo Conti hanno fatto intervista doppia ed è stato questo il momento in cui Frassica ha fatto una battuta su Pamela Prati.

Quando, infatti, l’intervistatore ha chiesto ai due:“L’ultima volta che ci sei rimasto male?”, Frassica ha risposto: “Quando ho scoperto che Mark Caltagirone non esisteva e la povera Prati era stata … No, ci sono rimasto male” e il pubblico è scoppiato a ridere di gusto non aspettandosi di certo quella risposta da parte di Frassica.

La reazione di Carlo Conti alla battuta di Nino Frassica

Appena sentita la battuta, Carlo Conti non è riuscito a trattenersi e ha riso tantissimo.

I due sono stati così al centro della scena rendendo quel momento davvero molto simpatico.