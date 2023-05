Giorgia, la sua frase sull’amore lascia tutti senza parole: “Mi merito di più”

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia è in giro con il suo tour che porterà per tutti o quasi i teatri italiani e, in occasione di un’intervista al portale “Freeda“, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’amore che hanno sorpreso un po’ tutti. Le sue frasi, abbastanza generiche, hanno fatto comunque pensare ad un malcontento di fondo, non si è ben capito se riferito al passato o al presente però, che riguarda la sfera emotiva e sentimentale. Vediamo cosa ha detto.

Giorgia rivela la sua profonda e vera amicizia con la cantante Elisa

Giorgia, in occasione dell’intervista che ha deciso di rilasciare ha parlato molto della sua amicizia con Elisa con la quale a Sanremo ha cantato “Di sole e d’azzurro” e “Luce”, emozionando sia il pubblico presente nel teatro dell’Ariston che quello a casa.

Giorgia ha detto così: “Io ed Elisa abbiamo un rapporto di amicizia in cui ridiamo tanto. Un rapporto proprio come si ha con un’amica, molto autentico e sincero. A Sanremo, secondo me, abbiamo anche dato un bell’esempio. Ci ho pensato dopo a questo, perché l’ho visto, però sai si parla tanto di solidarietà femminile, quindi noi non l’abbiamo detto, l’abbiamo fatto, è stato proprio uno scambio come avviene tra musicisti, al di là anche di essere donne o uomini che lo fanno. L’abbiamo proprio fatto per amore di musica”.

Giorgia spiazza tutti con una frase sull’amore: “Nella vita privata merito molto di più di quello che ricevo”

Giorgia, che il 2 maggio ha aperto il suo tour al Teatro San Carlo di Napoli, ha fatto alcune rivelazioni molto private sulla sua idea dell’amore e ha detto: “Se faccio un piccolo bilancio, secondo me, io ho amato molto di più di come sono stata amata, non in quantità, forse in intensità”.

Queste parole hanno spiazzato tutti perché la cantante è compagna del ballerino di Amici, Emanuel Lo da vent’anni, da lui ha avuto un figlio e la coppia sembra solidissima eppure questa dichiarazione, se è riferita a lui, ha fatto pensare un po’. E allora, forse quello di Giorgia è stato un bilancio complessivo della sua vita ad oggi, senza alcun riferimento in particolare vista la sua bellissima storia d’amore.