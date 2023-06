Melissa Satta si mostra struccata e i follower la umiliano: «Al naturale sei un mostro come noi»

0 SHARES Condividi Tweet

Melissa Satta divide molto i suoi follower, se da una parte ci sono quelli che la amano e la supportano sempre, dall’altra ci sono anche quelli che non le perdonano nulla: dall’attacco che ha subito per la storia con il tennista Matteo Berrettini a quando si mostra senza trucco sui social. E se Melissa ha sofferto molto perchè le è stato attribuito il momento di down del suo fidanzato sportivo, ora alle prese con un volto acqua e sapone prima del trucco, l’attacco è stato spietato. Vediamo cosa le hanno detto anche se, per fortuna, c’è stato anche chi l’ha apprezzata molto e ha sottolineato comunque, la sua bellezza. Vediamo cosa è accaduto.

Melissa Satta si mostra sui social completamente struccata

Melissa Satta si è mostrata sui social con il suo viso acqua e sapone perchè voleva fare un video tutorial per Vogue Italia e ha iniziato così: “Ciao Vogue, sono Melissa Satta e oggi vi spiego come fare un trucco naturale. Allora iniziamo».

Le critiche del popolo del web

Dopo che ha pubblicato il video tutorial, i follower si sono scatenati con commenti durissimi: «Acqua e sapone hai la pelle dei comuni mortali», oppure c’è chi ha scritto: «Sei falsa! Al naturale sei mostruosa come tutte noi» e, ancora: «Prima vi ritoccate, poi avete bisogno anche di trucco, che senso ha?».

Per fortuna non sono mancati anche tanti complimenti: «Stupenda anche struccata, tutta invidia» e c’è chi ha anche detto: «Anche senza trucco senza stupenda, ma come fai?».

Ma la Satta è abituata ai detrattori, infatti, qualche settimana fa andò in puntata a Goal Deejay e il outfit non piacque a tanti che scrissero così sui social: “Sei davvero poco femminile. Perché hai tutti quei tatuaggi? Non sono belli», oppure «Bellissima ragazza ma ti dovresti vestire un po’ più a donna» e, ancora: «Cioè si veste in maniera disgustosa e se la tira anche?», «Orribile l’outfit. Cosa sono quei pantaloni? Si possono indossare in televisione?». C’è poi, per fortuna, anche chi la apprezza molto: “Ma cosa avete da criticare riguardo Melissa che è stupenda?», «Che opera d’arte che sei», «Commentare che sia bellissima e bravissima è scontato. Ora spenderei due parole per quelli che commentano con cattiveria e stupidità, anzi due parole sarebbe dar loro troppa importanza, quindi una sola: siete dei c******i”.