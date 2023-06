Amadeus nella bufera, 170 mila euro di multa alla Rai per come si è comportato a Sanremo, lui prova a giustificarsi

0 SHARES Condividi Tweet

L’Agcom attraverso una nota ha fatto sapere di aver multato la Rai per il Festival di Sanremo. Ben 170 mila euro per un errore di Amadeus e di Chiara Ferragni.

Nonostante sia finito ormai da diversi mesi, si continua a parlare dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Proprio in questi giorni è arrivata la notizia di una multa piuttosto salata che è stata fatta alla Rai per un errore commesso da Amadeus e da Chiara Ferragni. Ma di che errore parliamo?

Agcom multa la Rai per un errore di Amadeus e Chiara Ferragni

L’Agcom attraverso una nota diffusa dall’AdnKronos ha fatto sapere di aver imposto alla Rai una sanzione abbastanza ingente, ovvero di circa 170 mila euro alla Tv di Stato. Il motivo? L’azienda avrebbe violato le disposizioni per la corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari, proprio nel corso del Festival di Sanremo 2023. Il provvedimento in questione fa riferimento all’uso considerato eccessivo, di Instagram durante l’edizione della manifestazione canora più importante d’Italia da parte di Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi.

La nota dell’Agcom

Si è parlato di pubblicità occulta. “La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità ha approvato a maggioranza, con il voto contrario della Commissaria Giomi, una sanzione pari a oltre 170 mila euro alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante il ’73mo festival della canzone italiana di Sanremo’”. Questo quanto si legge nella nota di Agcom. Insomma, la multa è stata fatta per l’eccessivo spazio che è stato dato a Instagram nelle puntate della kermesse canora andata in onda a febbraio 2023. Amadeus si era in qualche modo giustificato dicendo che l’uso della piattaforma non era altro che un modo per poter raccontare il personaggio di Chiara Ferragni che è nato e si è costruito proprio sui social.

Solo un richiamo per la vicenda Blanco

“Le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus”. Questo quanto aggiunto ancora dall’Agcom che non ha soprasseduto ed ha riscontrato queste violazioni. Per la questione relativa a Blanco, invece, solo un richiamo alla Rai. Ricorderete quando il conduttore è salito sul palco dell’Ariston distruggendo gran parte delle decorazioni floreali.